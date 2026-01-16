Manisa’ya hizmet gelecek

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni yılın ilk meclis toplantısını Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında yapılan toplantıda gündem maddeleri meclis üyelerinin oylarıyla karara bağlandı. Dutlulu, “2025 yılında kayıplarımız oldu. İki belediye başkanımızı kaybettik. Hem Ferdi Başkanımızı hem de Gülşah Başkanımızı rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Muradiye’nin altyapısına değinen Başkan Dutlulu, “Burada Ferdi Başkan çok cesur bir hamle yaptı, ihale sürecini başlattı. Muradiye’de de altyapı ve arıtma tesisi için çalışmalara başlanıldı. Çalışma yaklaşık 2 yıl sürecek. Burada içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hatları değişecek. Yeni bir arıtma tesisi yapılacak, içme suyu deposu yapılacak. Bunlar yapılırken tüm yollar kazılacak ve tekrar asfaltlanacak. Biraz yorulacağız, üzüleceğiz. Ama güzel bir son olacak. Üçüncü senede Muradiye, Manisa’nın örnek gösterilen en güzel mahallelerinden biri olacak” dedi.

SUSUZLUK YAŞATMAYACAĞIZ

2025 yılında yapılan altyapı çalışmalarına değinen Başkan Dutlulu, “251 kilometre içme suyu hattı döşedik, 115 yeni sondaj kuyusu açtık. Doğu isale hattı projesi yaklaşık 20 milyon lira yatırımla kentin su güvenliği 2060 yılına kadar tescillenecek. Kendi imalatlarımız sayesinde 47 milyon lira bütçe tasarrufu sağladık. Şehir merkezlerinde alternatif kuyular için çalışma yapıyoruz. Şehirlerimiz susuz kalmasın diye gelecek yazın önlemlerini şimdiden alıyoruz. Tüm ilçelerimizde yedek kuyular açıp en azından kısa vadeli su sorunu yaşanmasının önüne geçeceğiz. Kırsal mahallelerimizde de sondaj çalışmalarımız devam ederken DSİ ile de alternatif su projeleri üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Susuzluğu Manisa’da yaşatmamak için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

Kırsal desteklemeler ve sosyal belediyecilik faaliyetlerini sıralayan Başkan Dutlulu, “Kırsal kalkınma faaliyetlerine desteğimiz 180 milyon liraya ulaştı. Bin 906 üreticiye 525 bin kilogram tohum, binlerce litre sıvı gübre desteği sağladık. Süt kooperatiflerine soğutma tankı desteğinde bulunduk. Kula ve Gördes’te yüzde 100 hibeli buzağı büyütme setleri dağıttık. Kadın üreticilere yüzde 100 hibeli kovanlar ve ekipmanlar dağıttık. Çiftçilerimizin ilaçlama ve yangınla mücadele gücünü artırmak için 137 taral tesisi yaptık. 11 Kent Lokantası, 14 Halk Mandıra ve 63 Halk Ekmek noktası ile temel gıdayı ulaşılabilir hale getirdik. 11 bin annemiz Anne Kart ile ücretsiz ulaşımdan faydalanıyor. 15 bin öğrencimize kırtasiye, 5 bin öğrencimize 6 bin lira nakdi destek sağladık. 409 engelli vatandaşımıza akülü sandalye, hasta yatağı ve beyaz baston gibi desteklerde bulunduk” ifadelerini kullandı.

Başkan Dutlulu, “Saruhan Otel kavşağının da proje ihale sürecini başlatıyoruz. Eski Migros alanında alışveriş için dükkânların, iki katlı yer altı otoparkının, konutların olduğu ve Manisa’nın en güzel en büyük salonunun olacağı Ferdi Zeyrek Kültür Merkezi projemizin ihalesini de bu aylarda gerçekleştireceğiz. Dolu dolu bir yıl geçirmiştik ama 2026 bizim için daha yoğun geçecek. Manisa’ya hak ettiği hizmeti inşallah getireceğiz” diye konuştu.