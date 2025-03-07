Marketlere denetim

BirGün EGE

Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri ilçe genelindeki 75 zincir marketi kontrol etti. Ruhsat, vergi levhası gibi bulunması şart olan belgelerde kontroller gerçekleştiren zabıta ekipleri fiyat etiketi, raf ve kasa fiyat uyumu, hijyenik koşullar, saklama koşulları ve ürünlerin tarihleri kontrol etti.

Özellikle süt, yoğurt, peynir, tavuk eti gibi bozulma süreci daha kısa olan gıdalara tek tek bakan zabıtalar son kullanma tarihi geçmiş ve ambalajı bozulmuş ürün bulunmasından ötürü cezai işlem uygulandı.