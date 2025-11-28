Marmaris 33 günlük coşkuya hazır

Marmaris Belediyesi’nin ev sahipliğinde birçok kurum, meslek örgütü, sivil toplum kuruluşu ve işletmenin katkılarıyla düzenlenecek Marmaris Yeni Yıl Festivali, 33 günlük programıyla ilçe halkına ve ziyaretçilere yeni yıl heyecanını yaşatmaya hazırlanıyor. ‘Kültürler buluşması’ temasıyla yapılacak festival yurt içi ve yurt dışından farklı kültürleri temsil eden müzik ve dans gruplarını Marmaris’te ağırlayacak.

Festival, 29 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’te Abdi İpekçi Parkı’ndan başlayacak kortej yürüyüşü ile açılacak. Kortejin ardından 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda çeşitli gösteriler gerçekleştirilecek. Yeni Yıl Festivali, 19 Mayıs Gençlik Meydanı ile eski belediye binası otoparkı olmak üzere iki ana alanda gerçekleştirilecek. 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda yeme-içme ve hediyelik eşya stantları, her yaş grubuna yönelik atölyeler, gün boyu canlı performanslar ve geç saatlere kadar sürecek sahne gösterileri yer alacak. Meydanda kurulacak ana sahnede uluslararası ve yerel sanatçılar konser verecek.

Eski belediye binası alanı ise buz pisti ve mini lunaparkın kurulmasıyla bir eğlence alanına dönüşecek. Atatürk Caddesi üzerindeki alanda kurulacak karaoke sahnesi de özellikle çocukların ve gençlerin buluşma noktası olacak. Öte yandan festival programında spor etkinlikleri de yer alıyor. 6-7 Aralık tarihlerinde Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından düzenlenecek Burhanettin Tekdağ Yat Yarışları, deniz tutkunlarını festival atmosferiyle bir araya getirecek.

ENDONEZYA MARMARİS’TE

Endonezya Büyükelçiliği işbirliğiyle hazırlanan “Endonezya’nın Güzellikleri” adlı fotoğraf sergisi, önce Kültür ve Sanatevi’nde ardından Martı Otel Sanat Galerisi’nde olmak üzere toplam 20 gün boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Muğla’nın ilçeleri, festival boyunca kendi kültürel temsilcileri ve sanatçılarıyla etkinliklere katkıda bulunacak. Marmaris’te yaşayan yerel sanatçılar da farklı günlerde gerçekleştirecekleri performanslarla 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda hem ilçe halkına hem de ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak.