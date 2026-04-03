Marmaris baharı festivalle karşılıyor

BirGün EGE

Marmaris, nisan ve mayıs aylarında spor, sanat, müzik ve kültür dolu yoğun bir etkinlik takvimiyle hem yerli hem yabancı ziyaretçileri ağırlamaya hazırlanıyor. Marmaris, bahar aylarında düzenlenecek bu etkinliklerle hem turizm sezonuna güçlü bir başlangıç yapacak hem de ziyaretçilerine dopdolu bir deneyim sunacak.

Sezon açılışı, Marmaris Uluslararası Yat Kulübü’nün organizasyonuyla gerçekleşen “Campus Cup” yelken yarışları ile başladı. Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ev sahipliğinde bu yıl 18’incisi düzenlenen organizasyona 27 takım ve 257 üniversiteli sporcu katıldı. 31 Mart- 1 Nisan arasında Türkiye’nin farklı üniversitelerinden gelen ekipler, hem rekabet hem de deneyim kazanma fırsatı bulurken Marmaris’in etkinlik sezonuna da güçlü bir başlangıç yapıldı. Bir diğer organizasyon ise Boostcamp Marmaris 2026 ise 1-5 Nisan arasında bisiklet tutkunlarını bir araya getiriyor. Bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilen organizasyon, doğa ile sporu buluşturan rotalarıyla başladı. 5 Nisan’a kadar sürecek etkinlik bisiklet tutkunlarını bir araya getiriyor.

Sezonun bir diğer büyük organizasyonlarından 35. Ege Rallisi ise 2-4 Nisan arasında düzenleniyor. Türkiye’nin önemli otomobil sporları etkinliklerinden biri olan ralli, hız ve adrenalini Marmaris yollarına taşıyor. 17-18-19 Nisan’da gerçekleşecek Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail, doğa ve spor tutkunlarını bir araya getiriyor. Zorlu parkurlarda koşulacak yarış, Marmaris’in eşsiz doğasını sporla buluşturuyor. 27-29 Nisan arasında ise dünyanın yakından takip ettiği 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Marmaris etaplarıyla kente heyecan katacak. Uluslararası bisikletçiler, zorlu parkurlarda mücadele edecek.

Marmaris Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği Uluslararası Çocuk Festivali, 21-26 Nisan tarihleri arasında Türkiye’den ve farklı ülkelerden yüzlerce çocuğu Marmaris’te ağırlayacak. 23 Nisan coşkusunu uluslararası boyuta taşıyacak festivalde, dans ve müzik gösterileriyle renkli görüntüler oluşacak. Festival kapsamında 25 Mayıs’ta sahne alacak olan sevilen sanatçı Aydilge ise Marmaris’te müzik dolu unutulmaz bir gece yaşatacak.

KÜLTÜRLER BULUŞMASI

Mayıs ayı da birbirinden önemli organizasyonlarla devam edecek. 2-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, konserler, sergiler ve performanslarla sanatseverlere hitap edecek. Bu yıl 5’incisi düzenlenecek festivalde Fazıl Say ve Ferit Odman gibi önemli sanatçılar, Marmaris Amfi Tiyatro’da sahne alacak.

7-10 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Latin Fest, dans ve müzikle Marmaris’e Latin rüzgârı estirecek. Ritim, gastronomi, dans ve diplomasiyi bir araya getiren festival; Türkiye ile Latin dünyası arasında yeni bir kültürel buluşma noktası oluşturmayı hedefliyor. Latin ülkelerinden profesyonel dans toplulukları, canlı sahne performansları ve salsa ile bachata gibi dansların tutkulu ezgileri her akşam kente hareket katacak. 7-11 Mayıs’ta gerçekleşecek Marmaris Yat Charter Show, deniz turizmi sektörünün önemli temsilcilerini bir araya getirirken 14-17 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası ise farklı ülkelerden sporcuları dostluk ve rekabet ortamında buluşturacak. Ayrıca 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda da birbirinden renkli etkinlikler olacak.