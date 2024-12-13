Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü: Hedef uluslararası alanda rekabet

Halil ERTUNÇ

18. TTI Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi İzmir’de gerçekleşti. Fuara Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de katıldı. Marmaris’in turizm potansiyelini, iklim krizinin Marmaris’e etkilerini fuar sonrası BirGün’e anlatan Başkan Ünlü, bölgedeki turizm çalışmalarını aktardı.

Marmaris için verimlilik ilkesini benimsediklerini belirten Başkan Ünlü, “Marmaris’in turizm potansiyelini artırmak adına çalışıyoruz. Turizm sonuçta uluslararası hitabete açık bir sektör o yüzden her turizm kenti her zaman bakımlı düzgün temiz ve tertipli olmalı. Turizm kenti belediyelerinin temel belediyecilik hizmetlerini çok iyi vermesi gerekiyor. Bununla ilgili düzenlemeler yapıyoruz. Alt yapımızda da iyileştirmelere gidiyoruz” diye konuştu.

Belediyelerin en büyük probleminin bütçe olduğuna işaret eden Başkan Ünlü, şunları söyledi: “Bununla ilgili de verimlilik ilkesini uyguluyoruz. Optimum personelle asgari belediyecilik hizmetlerini en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz. Yaklaşık 900 personelimiz var. Belediyecilik hizmetlerini aksatmadan veriyoruz, bu da yaklaşık 75 milyondan fazla kaynağın belediye kasasında kalmasını sağlıyor. Kalan kaynağı da Marmaris’in ihtiyacı olduğu yerlerde kullanma şansımız oluyor. Amacımız Marmaris’i uluslararası alanda rekabet eden güçlü bir kent haline getirmek.”

İKLİM KRİZİ MÜCADELESİ

İklim krizinin Marmaris’i de etkilediğini belirten Başkan Ünlü, “Özellikle orman yangınlarından sonra iklim krizi bizim için daha büyük problem haline geldi. Ormanların dinlenme ve tedavi süreciyle birlikte iklim koşulları ve sıcaklık olması gereken seviyeye gelecektir elbette ama bu uzun süreç. Biz en azından alt yapı hizmetlerinin düzgün olmasıyla, çevrenin daha temiz olmasıyla ve korunmasıyla iklim kriziyle mücadeleye destek olduğumuzu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Turizmin başladığı yıllardan bugüne Marmaris’teki yabancı ve yerli turist profilinin çok değiştiğine vurgu yapan Başkan Ünlü, “Marmaris açısından Avrupalı turistlerin çok azaldığı bir dönemdeyiz. İngilizlerin ve Rusların yoğun olduğu bir turist profili var. Yeniden çeşitliliğin artmasına ve Avrupalıların gelmesine yönelik çalışmalarımız var. Yurtdışı fuarlarıyla geliştirmeyi hedeflediğimiz alternatif tanıtım faaliyetlerini yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki süreçlerde hedef pazarımızı belirleyip hem bunların ulaşım ayağı olan uçaklarla ilgili hem de pazarlama faaliyetleriyle ilgili çalışmalar yapacağız” dedi.

AVRUPA İLE ÇALIŞIYORUZ

Sağlık turizmi açısından Marmaris’in aslında kışı olmayan bir destinasyon olduğunu belirten Başkan Ünlü, “Marmaris çok az kış mevsimini yaşayan bir kent, üçüncü yaş turizmine çok uygun bir kent. Üçüncü yaş turizmiyle ilgili çalışmalara başladık. Hem sağlık tesislerinin kendini geliştirmesiyle hem de tesislerimizin üçüncü yaş turizmine uygun hale getirilebilmesiyle ilgili çalışmalarımız var. Marmaris’in fiziki koşullarında ufak değişikliklerle yeni turizm modellerinin açılmasını planlıyoruz ve çalışıyoruz. Ayrıca üçüncü yaş turizmiyle ilgili Avrupa ülkeleriyle çalışmalarımızı başlattık. Önümüzdeki süreçte daha güçlü şekilde bu alanda var olacağız” diye konuştu.