Marmaris Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine sosyal destek

BirGün EGE

Marmaris Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla halkın yanında oluyor. İhtiyaç sahibi ilçe sakinlerini yalnız bırakmıyor.

Marmaris Belediyesi, zor zamanlarda vatandaşın yanında oluyor. Vatandaşlara daha hızlı, sağlıklı ve verimli hizmetin sunulması için kurulan Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen sosyal yardımlarla ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sunuluyor.

1 Nisan – 1 Eylül tarihleri arasında 1193 haneye sosyal yardım sunan Marmaris Belediyesi, mutlu ve acı günlerde de vatandaşın yanında oldu.

Yeni doğan 32 bebeğe “Marmaris’e hoş geldiniz” diyerek Hoş Geldin Bebek seti armağan eden Belediye, yakınlarını kaybeden 138 ailenin de acısını paylaştı. Cenazelerde taziye noktalarına masa sandalye götüren ekipler acılı ailelerin ilk etapta yemek ikramlarını da karşıladı.

Kadın Danışma ve Aile Hizmetleri Merkezi’nde 193 kişiye destek verilirken öğrencileri için de çeşitli destek çalışmaları gerçekleştirildi.

Okulların açılmasıyla öğrencilere yönelik kırtasiye desteği için başvurular devam ediyor. Sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışıyla her zaman halkın yanında olduklarını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, “Özellikle son dönemde yaşanan ekonomik sorunların halkımızı nasıl derinden etkilediğini biliyoruz. Sıkıntılarını bir nebze olsun gidermek için imkanlarımız el verdiğince onların yanında olmaya gayret göstereceğiz” dedi.