Marmaris bu hafta Kültür Sanat Evi’ne kavuşuyor

BirGün EGE

23 Nisan Çarşamba günü saat 14.00’te açılışı yapılacak Kültür ve Sanat Evi’nde 5 gün boyunca Çocuk Şenliği düzenlenecek. Çocuk Kitapları Fuarı’nın da düzenleneceği şenlikte yazarlarla söyleşiler, çocuk tiyatrosu, masal okuma saatleri gibi etkinlikler yer alacak.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, aynı zamanda Kültür ve Sanat Evi’ni tekrar açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Belediyemiz bünyesinde bale, tiyatro, piyano, gitar, keman, resim, halk oyunları, diksiyon, yaratıcı drama, ritim kursları düzenleyeceğimiz; Marmaris’in yetenekli çocuklarını konservatuara hazırlayacağımız Kültür Sanat Evi’ni eski güzel günlerine kavuşturacağız” dedi.