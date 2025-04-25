Marmaris halk plajları yaz için temizleniyor

BirGün EGE

Marmaris Belediyesi, yaz ayları öncesinde ilçedeki halk plajlarında temizlik ve bakım çalışması başlattı. Bu çerçevede belediyenin araç envanterine bu yıl eklediği sahil temizleme aracı da plajlarda kullanılmaya başlandı. İlk olarak merkezdeki halk plajında kullanılan araçla taş, cam, izmarit, plastik gibi atıklar toplandı. Sahil tertemiz hale geldi. Aracın yaz boyunca ilçedeki belediyeye ait diğer halk plajlarında da kullanılacağı bildirildi.

Kumların temizlenmesinin ardından halk plajlarına şemsiyelerin de konuşlandırılacağını söyleyen Belediye yetkilileri, “Çalışmalar kapsamında kış aylarında plajlarda biriken yabancı otlar, deniz samanları ve taşlar temizlenirken, çevreye duyarsız vatandaşların attığı atıklar da toplandı. İçmeler, Selimiye, Turunç ve diğer halk plajlarında da yeni aldığımız araçla çalışmalara devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Yetkililer, sahillerin hem çevre temizliği hem de estetik açıdan yaz aylarına hazır hale getirilmesi için hızla çalıştıklarını belirterek, yerli ve yabancı ziyaretçileri Marmaris’in güzelliklerini yaşamaya davet etti.