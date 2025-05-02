Marmaris ile Rodos festivalde buluşacak

BirGün EGE

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Rodos Belediyesi ile yapılacak festivalle ilgili çalışmaların başlatıldığını açıkladı. “Ortak müzikler, ortak yemekler” konulu Marmaris - Rodos Kültür Festivali’yle ilgili çalışmalara ilişkin bilgi veren Başkan Ünlü, “Ege’nin iki yakasının ortak değerlerini yaşatacak, dostluğumuzu pekiştireceğiz” dedi.

Ortak festivalin geçen ağustosta Rodos Belediye Başkanı Alexandros Koliadis’a yaptığı ziyaret sırasında gündeme geldiğini dile getiren Ünlü, Ege’nin iki kıyısının binlerce yıldır komşuluk yaptığını ifade etti.

ETKİNLİKLER İKİ YERDE

Festivalin bir bölümünü Marmaris, bir bölümünü de Rodos’ta yapmayı düşündüklerini söyleyen Başkan Ünlü, “Rodos Belediye Başkanı, Alexandros Koliadis ile bu festivale çok önem veriyoruz. Festival hem ortak kültürü yaşatma, ilerletme hem de dostluğumuzu ve kardeşliğimizi pekiştirme adına önemli katkılar sunacak” ifadesini kullandı. Başkan Ünlü, Marmaris’i kültür, sanat ve festivaller kenti yapmak için çalışmalara durmadan devam edeceklerinin altını çizdi.