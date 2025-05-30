Marmaris Kalesi’nde Akdeniz rüzgârı esiyor

BirGün EGE

Marmaris Kalesi, Akdeniz'in eşsiz atmosferinde gerçekleştirilen bir konserle sanatseverleri buluşturdu. MKSF 25 kapsamında düzenlenen etkinlikte, MAKSAD Oda Müziği Topluluğu, performans sergiledi. Konser, Marmaris Kalesi'nin tarihi dokusuyla birleşerek unutulmaz bir deneyim yaşattı. Kalenin büyülü atmosferi, müzikseverlerin duygusal bir yolculuğa çıkmasını sağladı. Etkinliğe katılanlar, Akdeniz rüzgârının eşliğinde duygu yüklü melodilerin keyfini çıkardı.

MAKSAD Oda Müziği Topluluğu, konserde geniş bir repertuvar sundu. Özellikle tangolar, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Topluluğun başarılı performansı, dinleyicileri adeta büyüledi. Konserde, klasik müzik eserlerinin yanı sıra farklı türlerde parçalar da seslendirildi. Akordeonun ustası Veaceslav Mitioglu notalara hayat verirken, Reyhan ve Ertuğrul Yılmaz tutku ve zarafet dolu tango performanslarıyla sahneyi bir tabloya dönüştürdü.

Festival kapsamında bu hafta Armutalan Kültür Merkezi’nde akademisyen ve yazar Beliz Güçbilmez ile edebiyatta kurmaca ve gerçeklik üzerine bir söyleşi yapıldı. Ayrıca yine Armutalan Kültür Merkezi’nde Cenk Erdoğan & Otto Jazz Ensemble konser verdi.

Festivalde, 31 Mayıs Cumartesi saat 16.00’da Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi’nde yazar Semih Gümüş ile “Edebiyat Ne İşe Yarar ve Nasıl Okumalıyız?” konulu bir söyleşi gerçekleşecek. 31 Mayıs Cumartesi 21.00’de Armutalan Kültür Merkezi İlyun Bürkev - Elvin Hoxha Ganiyev Keman ve Piyano Resitali gerçekleştirecek. 1 Haziran Pazar günü ise saat 21.00’de Armutalan Kültür Merkezi’nde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Korosu sahne alacak.