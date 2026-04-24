Marmaris kapılarını kültür ve sanatla açıyor

BirGün/EGE

Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenecek Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, 2 Mayıs'ta başlayacak. “Marmaris'i Sanatla Yeşerteceğiz” sloganıyla yola çıkan 5. Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nin basın lansmanı, çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Bu yıl "Berrak Sözler, Kristal Tınılar: Serçe Limanı Cam Batığı'nın 1000. Yılı" temasıyla yapılacak festival, zengin etkinlik programıyla sanatseverlerle buluşacak. Piyanist ve besteci Fazıl Say ile usta davulcu Ferit Odman'ı ağırlayacak festivalde, hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik çok sayıda etkinlik yer alacak. Festivalin ilk etkinliği ise tanıtım toplantısının hemen ardından yapıldı. Arkeolog ve denizci, Dr. Orkan Köyağasıoğlu “Serçe Limanı Cam Batığı’nın Bin Yıllık Yolculuğu” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi.

MAKSAD Başkanı Angela Berker, 2022 yılından beri “Marmaris'i sanatla yeşerteceğiz” sloganıyla festival kimliğini ve programlarını oluşturmaya gayret ettiklerini belirtti.

Berker, “Festival kimliğimizi ve programlarımızı da bu çerçevede oluşturmaya gayret ediyoruz. Festivalde yalnızca davet ettiğimiz sanatçılarla değil; aynı zamanda tema çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikler ve antik yerleşim yerlerine verdiğimiz önemle de anılmayı hedefliyoruz. Geçen yıllarda Phoenix, Amos, Kastabos ve Kedreai antik kentlerini öne çıkardık ve festival temalarını bu antik kentlerden esinlenerek seçtik. Bu yıl festivalin teması da Marmaris'in tarihine yakından bağlı bir başlık üzerinden kuruldu: Berrak Sözler, Kristal Tınılar: Serçe Limanı Cam Batığı'nın 1000. Yılı” dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü beşinci kez yapılacak festivalin Marmaris için çok önemli olduğunun altını çizdi. Başkan Ünlü, “Biz Marmaris'te sanatı daha görünür hale getirmek istiyoruz. Geldiğimiz günden itibaren de kültür ve sanata hep çok önem verdik. Bu festival Marmaris için çok kıymetli. Sürekliliği çok zor ama ısrarla devam ettirilmeye çalışılması ve her yıl katkı konarak yürütülmesi çok önemli. Biz Marmaris Belediyesi olarak kurumsal kimliğimizle başından beri festivalin destekçisiyiz. Daha kuvvetli olması adına da tüm gayretimizi göstereceğiz” ifadelerini kullandı.