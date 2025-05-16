Marmaris Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

BirGün EGE

Bu yıl 4’üncü kez düzenlenen Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali bugün başlıyor. Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından “Marmaris’i sanatla yeşerteceğiz” sloganıyla düzenlenen festival, bu yıl odağına Sedir adası ve çevresinde bulunan Kedreai antik kentini alıyor.

Festivalin teması da, “Sedir’den Akdeniz hikâyeleri” olarak belirlendi. 8 Haziran’a dek sürecek olan festival, klasik batı müziği, caz, koro ve sokak konserlerinden, söyleşi, sergi, atölye çalışması gibi ücretli ve ücretsiz birçok etkinlikten oluşan geniş bir programa ev sahipliği yapacak. Festival, kapılarını bugün saat 13.00’da Armutalan Kültür Merkezi’nde açacak.

Açılış töreninin ardından 13.30’da Yekta Kopan söyleşisi gerçekleşecek. Festivalin açılış konserinde 17 Mayıs Cumartesi günü Kenan Doğulu sahne alacak. Amfi tiyatroda saat 21.00’da başlayacak konserde Kenan Doğulu “İhtimaller” albümünden eserler sunacak.

Bu yıl süresi 3 haftayla sınırlandırılan festival kapsamında Marmaris Açıkhava Tiyatrosu’nda ve Armutalan Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserlerin biletleri, Biletix, Biletinial internet bilet satış siteleri ve Marmaris Konak Kırtasiye’den temin edilebiliyor.