Marmaris Latin Fest için geri sayım başladı

BirGün/EGE

Muğla Marmaris, 7-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında Türkiye’de bir ilke ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Latin Amerika’nın renkli kültürünü Akdeniz’le buluşturacak Marmaris Latin Fest, kenti uluslararası bir kültür sahnesine dönüştürecek.

Latin dünyasının ritim, dans ve gastronomi zenginliğini bir araya getirerek Türkiye ile Latin Amerika ülkeleri arasında yeni bir kültürel köprü kurmayı hedefleyen festival, 16 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek. Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan festival, uluslararası ölçekte Marmaris’in kültür, sanat ve turizmine katkı sunacak.

19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında kent merkezi, dört gün boyunca müzik, dans ve renkli görüntülerle dolu bir açık hava sahnesine dönüşecek. Latin ülkelerinden gelecek profesyonel dans toplulukları ve sanatçılar, salsa ve bachata başta olmak üzere geleneksel ritimleri Marmarislilerle buluşturacak. Festivalde ayrıca Marmaris’teki dans okullarından dansçılar da sahne alacak. Festival süresince kurulacak gastronomi ve tadım stantlarında Latin mutfağının özgün lezzetleri ziyaretçilere sunulacak. Ülke tanıtımlarının yer aldığı etkinlik programında konserler, dans atölyeleri, fotoğraf sergileri ile film ve çocuk film gösterimleri de yer alacak.

Kültürlerarası etkileşimi artırmayı hedefleyen Marmaris Latin Fest, yalnızca bir eğlence organizasyonu olmanın ötesinde kültürel diplomasi platformu olarak da öne çıkıyor. Büyükelçilikler, sanatçılar, şefler ve farklı ülkelerden katılımcıları bir araya getirecek festival, uluslararası dostlukların güçlenmesine katkı sağlayacak.

Festival Guatemala, Uruguay, Nikaragua, Paraguay, El Salvador, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Kosta Rika, Arjantin, Panama, Şili, Peru, Venezuela, Brezilya, Kolombiya ve İtalya’dan ekiplerin katılımıyla gerçekleşecek.