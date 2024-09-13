Marmaris'te Kent Politikaları Derneği kuruldu

Halil ERTUNÇ

Muğla Marmaris’te, Marmaris Kent Konseyi’nin 2019’dan beri başkanlık görevini yürüten Ufuk Beytekin ile yönetim kurulu üyeleri Şükriye Gürsoy, Atila Geniş, Halime Şaman, Fatma Uçar, H. Tolga Gök'ün de aralarında bulunduğu 16 kişi tarafından Kent Politikaları Derneği kuruldu.

Kurucu üyeler, Ufuk Beytekin’i başkan olarak görevlendirdi. Beytekin, siyasetten sanata, kültürden eğitime, çevre korumadan kırsal kalkınmaya, imardan ulaşıma, alt yapıdan trafiğe, kent yaşayanlarını ilgilendiren her konuda kamu yararına faaliyet göstereceklerini söyledi.

Beytekin, “Derneğimiz, siyasetten sanata, kültürden eğitime, çevre korumadan kırsal kalkınmaya, toplumsal dayanışmadan hak aramaya, imardan ulaşıma, alt yapıdan trafiğe kısaca kent yaşayanlarını ilgilendiren her konuda yeni bakış açıları oluşturup kamu yararı ve toplumsal çıkar ilkesiyle hareket ederek var olan, alışılagelen ya da belletilen anlayışları değiştirmeyi hedefliyoruz. Böylelikle, halkın yerel yönetimlere katılmasını, çevrenin korunmasını, laik ve bilimsel eğitimin temel alınmasını, sanatsal faaliyetlerin yaygınlaştırılmasını, toplumun her kesimince sporun ve hareketli yaşamın benimsenmesini, kırsal kalkınmanın ve toplumsal dayanışmanın desteklenmesini, arkeolojik ve doğal sit alanlarına sahip çıkılmasını amaçlıyoruz” dedi.

HAKSIZLIĞI GİDERECEĞİZ

Beytekin, şunları dile getirdi: “Anayasa Mahkemesi'nce, 'bireyin adaleti bulma, hakkı olanı elde etme ve haksızlığı giderme uğraşının uygar yöntemi' şeklinde tarif edilen hak arama özgürlüğünü temel alarak, halkı bilimsel veriler ışığında bilgilendirme, demokratik baskı grupları oluşturma ve gerekli gördüğü hallerde tüzüğüne uygun olarak davalar açma amacı ile kurulmuştur.”

Ufuk Beytekin’in başkanlığı yaptığı süreçte Marmaris Kent Konseyi, 5 yıl boyunca yeni kurulan derneğin amaçları çerçevesinde faaliyet gösterirken, özellikle çevre konusundaki eylem ve açtıkları davalarla sık sık ülke gündemine gelmişti. Kızılkum mevkiindeki dev inşaat, Karacasöğüt’teki arkeolojik SİT alanında yapılmak istenen marina, Hisarönü Mahallesi'nde 'huzur evi' adı altında karada ve denizdeki yapılaşma çabalarına karşı olduğu gibi birçok konuda verdikleri mücadeleler ile açtıkları davalar geniş yankı bulmuştu.

Kent Politikaları Derneği’nin kurucu üyelerinin isimleri de şu şekilde:

“Ufuk Beytekin, Şükriye Gürsoy, Atila Geniş, Halime Şaman, Fatma Uçar, H. Tolga Gök, Korcan Yılmaz, Nebahat Şirin, Gülşah Deniz Kılıç, Nurcan Koç, Rengin Erdoğmuş, Yalçın Ahiakın, Ender Türkkan, Füsun Ünlüsoy.”