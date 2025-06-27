Marmaris yanıyor

Serdar KARCILIOĞLU

Durun hemen heyecanlanmayın! Neredeyse her yıl alışık olduğumuz yeşil Marmaris’ten gelen orman yangınlarından bahsetmiyorum. Bu kez yangın turizmde, geldiğimiz noktada… Deniz kenarında… Suya yakın olmasına rağmen söndürülemeyen bir yangın bu…

Yılların denetimsizliği, “Padişahım çok yaşa” dalkavukluğu… Görüp de görmezden gelmek… Yalakalığın, eyyamcılığın, çürümüşlüğün nirvana yaptığı son 25 sene… Şimdi son on gündür sınırlarımız dışından da yüklenen paylaşımlar, TikTok videoları ile bir “Marmaris skandal görüntüler” haberi ile çalkalanıyoruz.

Zaten çalkalanmaktan bunalmış, hâlsiz düşmüş turizmimiz bir de bu görüntüler ile iyice suyu sıkılıyor. Şimdi idari makamlar hemen harekete geçmişler, bu dans ve eğlence görüntülerinin çıktığı mekânları hemen mühürleyip kapatmışlar. Bravo, işte mekânları kapattınız da ne oldu? Çözüm mü üretildi? Peki “Hırsızın hiç mi suçu yok?” Sizlerin kapısına, bu işin Ankara Bahçelievler’deki birinci derecedeki yönetim binasına kim mühür vuracak? Yıllardır rekor üstüne rekor kırdırdıkları, yere göğe sığdıramadıkları turizmimiz… Esnaf kime inanacak? “Böyle değil” dediğimize mi? Yoksa devletin dediğine mi inanacaktı?

Esnaf varını yoğunu yatırmış, mekân açmış, hayatını sürdürecek, insan çalıştırıyor, onların aileleri var. Turizm sıfır noktasına inmiş, anlatıldığı gibi rekor! mekor! da yok. Açıklanan o astronomik döviz girdisine göre beklediği A+ turistin esamesi bile okunmuyor. Yapacak bir şey de yok! Kapıyı açmış, hurraa… İçeriye giren malzeme bu. Bir gün direnmiş, iki gün direnmiş, bakmış görmüş ki değişen hiçbir şey yok! Vur patlasın… Çal oynasın… Şimdi gelin bakalım, suçlu kim? Turizmciler mi? Yoksa tüm zamanların en kötü turizm dönemini yaşadığımız bu günlerde, tanrının bahşettiği bu olağanüstü coğrafyada hak ettiği noktayı yakalaması için dilimizde tüy bitercesine haykırdığımız, işaret ettiğimiz yolları görmezden gelen devlet adına karar vericiler mi suçlu?

Kararı siz verin.

Gelin, yeme-içme ve eğlence sektörü esnafını, enflasyonu hedefe alıp uyguladıkları astronomik fiyat uygulamaları için şiddetle eleştirelim. Ama ülkelerinde böylesine çılgınlıklara, her türlü fanteziye açık, standart dışı holiganlar ile dolu ülkemiz turizm bölgelerindeki turizmcimizi, esnafı fazla linç etmeyin.