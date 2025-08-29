Marmaris’te eğitim öncesi okullara destek

BirGün EGE

Okulların açılmasına sayılı günler kala Marmaris Belediyesi, öğrencilerin temiz, güvenli ve yeşil alanlarda eğitim hayatına başlaması için kolları sıvadı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki devlet okullarının bahçelerinde budama, çim biçme, yabani ot temizliği ve peyzaj çalışmaları başlattı.

8 Eylül’de başlayacak olan 2025–2026 Eğitim ve Öğretim Yılı öncesi ilçe genelindeki okul bahçelerini bakıma alan ekipler, çocukların güvenliğini tehdit edebilecek ağaç dallarını budarken; kuru otların temizlenmesi ve çalı budamaları gibi çalışmaları da gerçekleştirdi. Merkezde bir, kırsalda da bir olmak üzere iki ayrı ekibin görev aldığı çalışma kapsamında, okullar açılana dek tüm bahçelerin elden geçirileceği belirtildi.

Öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim görmelerinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, “Okul idarecilerinin talepleri kapsamında yavrularımızın eğitim ve öğretim göreceği tüm okullarımızı yeni döneme hazırlıyoruz. Okullar açılmadan birkaç gün önce de bahçelerin yıkama ve temizliğini yapacağız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim alabilmeleri için her alanda destek olmayı sürdüreceğiz” dedi.