Marmaris’te etkinlik dolu hafta başlıyor

BirGün EGE

Cumhuriyet coşkusu, uluslararası etkinlikler ve spor heyecanı bir hafta boyunca Marmaris’i saracak. Ekim ayının son haftası, Marmaris’te etkinlik fırtınası estirecek. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından uluslararası yarışlara, kardeş şehir buluşmalarından tanıtım çalışmalarına kadar dopdolu bir program Marmarislileri ve ziyaretçileri bekliyor. Cumhuriyet coşkusunun uluslararası etkinliklerle birleştiği bu özel hafta, Marmaris’in hem kültürel hem de sportif açıdan Türkiye’nin en dinamik merkezlerinden biri olduğunu bir kez daha gösterecek.

Marmaris, Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamalarına yakışır şekilde bayram havasına bürünecek. Meydanlarda ve salonlarda düzenlenecek etkinlikler, tiyatro gösterileri, konserler ve fener alayı gerçekleşecek. Dünyanın dört bir yanından gelen yelkenciler, 25-31 Ekim arasında Marmaris Körfezi’nin rüzgârında yarışacak. Bu yıl 36’ncısı düzenlenen Marmaris Race Week, deniz tutkunlarına unutulmaz görüntüler sunacak. Yarışlar, YouTube üzerinden canlı yayınla da takip edilebilecek.

24 Ekim-2 Kasım arasında Netsel Marina ve Yat Limanı’nda düzenlenecek Oktoberfest, festival havasını limana taşıyacak. Yat Yarışları kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler müzik, lezzet ve rüzgârı aynı sahnede bir araya getirecek. Festivalin ilk 2 günü dopdolu bir programla Netsel Marina’da gerçekleşecek. Canlı müzik, DJ gösterisi, oyunlar, yarışmalar ve dans gösterilerinin olduğu etkinlik 3. günden itibaren Yat Limanı’nda devam edecek. 26 Ekim Pazar günü açılış kortejinin yapılacağı festival 10 gün boyunca Marmaris’i renklendirecek.

Marmaris’in Almanya’daki kardeş şehri Fürth ile dostluk köprüleri 30. yılında yenileniyor. 30 Ekim-4 Kasım arasında yapılacak özel etkinliklerde Fürth Belediye Başkanı ve beraberindeki heyet Marmaris’te ağırlanacak. Karşılıklı ziyaretler ve programlarla kardeşlik bağları güçlenecek. 25-26 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası, dünyanın dört bir yanından yüzücüleri Marmaris’e getirecek. Açık denizde gerçekleşecek yarışlar, Marmaris’in spor turizmindeki önemini bir kez daha ortaya koyacak. Yarışların başlangıç noktası İçmeler olacak.