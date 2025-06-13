Marmaris’te gürültüye karşı ilk adımlar atıldı

BirGün EGE

Marmaris Belediyesi girişimleriyle gürültü sorununa karşı çözüm için ilk adım atıldı. İşletmelerin kapanış saati ile ilgili Marmaris Kaymakamlığı, Marmaris Ticaret Odası, Güney Ege Otelciler ve Turizmciler Birliği, TÜRSAB ile birlikte hareket edilerek Marmaris Belediyesi encümeninde örnek bir karar alındı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, “Marmaris’te eğlence alanlarıyla konaklama ve yerleşim alanları iç içe. Yıllardır yüksek ses, geç saate kadar süren müzik gibi nedenlerle hem vatandaşlar hem de turizmciler rahatsızlık yaşıyordu. Biz bu kararla, hem bu rahatsızlığı gidermek hem de turizmi düzenli bir yapıya kavuşturmak istiyoruz” dedi.