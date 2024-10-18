Marmaris’te Halk Kafe açıldı

BirGün EGE

Marmaris Belediyesi, ilçenin merkezinde bulunan Abdi İpekçi Parkı’nda yaptığı yenileme çalışmasını tamamladı. Baştan aşağı yenilenen parkın içine yapılan Halk Kafe’nin açılışı CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katıldığı bir törenle yapıldı. Törene CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir ve binlerce Marmarisli katıldı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, “Halkçı belediyecilik anlayışıyla projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu projelerle Marmaris’i daha iyi noktalara getireceğiz. Bugün bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise miting havasında geçen açılışa katılan Marmarislilere teşekkür ederek, “Açılış yapacağız dediklerinde bir kurdele keseceğiz diye düşünürken burayı miting havasına çeviren, bu güzel pazar gününü bizlere ayıran tüm Marmaris sakinlerine teşekkür ediyorum” dedi.

Özel şunları söyledi: “Her şeyin ateş pahası olduğu bu zamanda Marmaris Belediyesi’nin halkımıza daha uygun fiyatla hizmete açtığı Abdi İpekçi Parkı Halk Kafe çok önemli bir hizmet. Marmaris’in sakinlerine, emeklilerine, emekçilerine, öğretmenlerimize, polisimize sahip çıkan sosyal belediyecilik anlayışından dolayı yürekten kutluyorum.”