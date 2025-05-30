Marmaris’te halk plajları sezona hazırlanıyor

BirGün EGE

Havaların ısınmasıyla Marmaris’in mavi bayraklı halk plajlarında hummalı bir çalışma başladı. Hazırlıklar kapsamında deniz tutkunlarına ev sahipliği yapacak halk plajlarına ücretsiz şemsiyeler monte edilmeye başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamada duş, soyunma kabini, tuvaletlerin daha modern hale getirileceği belirtilerek, “Hem yerli hem de yabancı misafirlerimize yaz boyunca konforlu ve temiz bir deniz keyfi sunacağız” denildi. Belediye yetkilileri, plaj hizmetlerinin tamamen ücretsiz olduğunu vurgulayarak, vatandaşlardan çevre temizliği ve ortak kullanım alanlarına özen göstermelerini istedi.