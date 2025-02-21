Marmaris’te ‘Mahalle Buluşmaları’ sürüyor

BirGün EGE

Marmaris Belediyesi tarafından başlatılan ‘Mahalle Buluşmaları’nın ikinci toplantısı Beldibi Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Buluşmaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Başkan Ünlü, belediyenin mahalleler bazında sorunları yerinde tespit etmek, yurttaşların beklentilerini anlamak ve çözüm üretmek amacıyla bu toplantıları düzenlediğini belirterek, “Sorunları yerinde görmek, çözüm üretmek ve hizmetlerimizi halkımızın beklentileri doğrultusunda şekillendirmek istiyoruz. Bu şehir hepimizin ve burada herkesin söz hakkı var. Sizlerin görüşleri, talepleri ve önerileri bizim yol haritamızı belirleyen en önemli unsurlardan biri. Ancak unutmayalım ki belediye olarak biz ne kadar çalışırsak çalışalım, bu süreci sizlerle birlikte yürütmediğimiz sürece başarıya ulaşamayız. Hepimize iş düşüyor, çünkü bu bir takım oyunu” dedi.