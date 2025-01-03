Marmaris’te minik öğrencilere çevre eğitimi

BirGün EGE

Marmaris Belediyesi, öğrencilere çevre ve sıfır atık konulu eğitim verdi. Marmaris Belediyesi çevre mühendisleri Anıl Tahir Sarıtaş ve Tuğçe Dikbaş Atabay’ın verdiği eğitime 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencileri katıldı.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Marmaris Belediyesi Çevre Mühendisi Anıl Tahir Sarıtaş, “Çevreyi koruma küçük yaşta verilen eğitimle başlıyor. Bu farkındalığı oluşturmak adına minik öğrencilerimizle bir araya geliyoruz. Bugün de sıfır atıktan bahsederek özellikle de plastik atıkların çevreye ve denizlerimize nasıl zarar verdiğini anlattık. Onların merakı ve duyarlılığı bizi de mutlu ediyor ve geleceğe dair umutlandırıyor” dedi.

Sarıtaş, bu tarz eğitimlere okullardan talep gelmesi halinde devam edileceğini de sözlerine ekledi.