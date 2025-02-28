Marmaris’te zor günler yaşayanlara tam destek

BirGün EGE

Dar gelirli ailelere 2024 yılı boyunca çeşitli desteklerde bulunan Marmaris Belediyesi binlerce yurttaşa dokundu. Marmaris Belediyesi 2025 yılında destek ücretlerini de artırdı. 2024 yılında 1000 lira olan sosyal yardım bedeli 2025’te yüzde 50 artırılarak 1500 liraya çıkartıldı. Ayrıca kırtasiye, beslenme yardımları ve diğer kalemlerde de artış yapıldı.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara sunulan yakacak yardımı da Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ‘karakış yardımı’ kapsamında ulaştırıldı. Belediye 2025’in ilk iki ayında 819 bin 544 liralık yardımda bulundu. Yardımların tamamı vatandaşlara verilen Vakıfbank ile sözleşmeli Sosyal Destek Kartı’na yatırıldı. Böylelikle destek alan vatandaşlar istedikleri yerde kullanabildi.

Sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışıyla her zaman halkın yanında olduklarını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, “Özellikle son dönemde yaşanan ekonomik sorunların halkımızı derinden etkilediğini biliyoruz. Belediye olarak biz de sıkıntı yaşasak da dar gelirli vatandaşlarımıza destek olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Onların sıkıntılarını bir nebze olsun gidermek için imkânlarımız el verdiğince onların yanında olmaya gayret göstereceğiz. Bu zor günleri dayanışmayla kolaylaştırmaya devam edeceğiz” dedi.