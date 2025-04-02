Mart güneşinde Federasyon Kupası: Crystal Palace, Craven Cottage’de yarı final sevinci

“Görevliler, görevini yapmaz. Politikacılar, konuşur ama hiçbir şey söylemezler. Seçmenler, oy kullanır ama seçemezler. Bilgilendirme medyası bilgilendirmez. Okullar cahillik öğretir. Yargıçlar, kurbanları cezalandırır. Ordular, kendi vatandaşlarıyla savaşır. Polisler, suç işlemekten, suçla savaşmaya zaman bulamaz. Kârlar özelleştirilirken iflaslar kamulaştırılır. Para, insandan özgürdür. İnsanlar nesnelerin hizmetindedir,” der Eduardo Galeano, 1998 senesinde yayınlanan ‘Upside Down’ (Tepetaklak) kitabında, uzaklardan bakarken ülke hallerini hatırlatan. Derler ki, vicdan insanın içindeki tanrıdır. naçizane görüşüm, ülkenin vicdana, merhamete, dürüstlüğe, iyiliğe ve en önemlisi adalete ihtiyacı var, malum adaletin olmadığı yerde huzur olmuyor.

Dönelim futbola… Mart sonunda, güneşli bir Londra gününde Federasyon Kupası’nda çeyrek final maçları… Londra’nın iki dişli takımı Craven Cottege Stadı’nda karşı karşıya. Kupa tarihinde bu maç öncesinde sadece bir kez karşılaşmışlar, Palace Şubat 1907’de ikinci tur rövanş maçını 1-0 kazanmış. İki takım arasındaki maçlarda Palace, Fulham'a karşı son altı deplasman maçında yenilmedi (G3 B3). Bu sezon ligde Craven Cottage'da 2-0 kazandılar, bir sezonda deplasmanda iki kez kazandıkları tek takım 1964-65'te Southampton'dı. Fulham çeyrek finallerin bahtsız takımı, 1957-58 ile 2001-02 yılları arasında oynadığı son dört maçta da elendi. Palace ise çeyrek finallerin takımı, Crystal Palace, son beş Federasyon Kupası çeyrek final maçının dördünde üst tura çıkarken, bu seride yalnızca 2018-19 sezonunda Watford karşısında yenilgi aldı.

Ev sahibi Fulham 50 seneden sonra ilk kez yarı finale çıkma umudunda, 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Leno, savunmada Castagne, Andersen, Bassey, Robinson, orta sahada Berge, Lukic, ileri uçta Pereira, Iwobi, Willian, önlerinde golcüleri Muniz. Misafir Palace 3-4-2-1 dizilişinde, kalede Henderson, savunmada Richards, Lacroix, Guehi, orta sahada Munoz, Wharton, Lerma, Mitchell, ileri uçta Sarr, Eze, önlerinde golcüleri Mateta. Maça taraftarının desteğiyle baskılı başlıyor Fulham, henüz 2. dakikada Muniz’in sağ çaprazdan vuruşuyla gole yaklaşıyorlar, 24 yaşındaki Brezilyalı forvet son maçlarda yükselişte. 9’da soldan Willian ile kullandıkları kornerden sonuç alamıyorlar, sol hücum beki Robinson çabukluğuyla göze batanlardan. 13’te sağdan kullandığı ilk kornerde rakip savunmayı geçemiyor Palace, Mateta’dan önce topa müdahale eden Leno tehlikeyi önlüyor. 14’te Willian’a sert müdahalesi sonucu sarı kartı gören Wharton, ilk 15 dakikada topa yüzde 73 oranında sahip Fulham rakip kaleyi dört kez yokluyor, Palace takım halinde savunmada. 19’da net fırsatı kaçırıyorlar, savunmadan çıkan Bassey’in başlattığı atakta Pereira rakip ceza sahasında demarke pozisyonda isabetsiz vuruyor, ikinci toplara rakibine üstünlük sağlayan siyah beyazlılar son vuruşlarda etkisiz. 25’te bu kez gole yaklaşan Palace, Fulham savunmasının uzaklaştıramadığı topta Lerma’nın vuruşunda direkler gole izin vermiyor. 34’te öne geçiyor Palace, ligin parlayan forveti Eze sol çaprazdan merkeze hareketlenip uzak köşeye enfes vuruyor, 26 yaşındaki oyuncu 13 yaşına kadar Arsenal alt yapısında forma giydi, 2016-20 arasında QPR’da yıldızı parladı. Dört dakika sonra fark ikiye çıkıyor, Eze’nin soldan ceza sahasına kestiği topta yakın direkte kafayla topu ağlara gönderen Sarr, Palace etkisiz göründüğü dakikalardan sonra dört dakikada forvet becerisini, son vuruş ustalığını gösteriyor. Topa yüzde 37 oranında sahip oldukları, rakip kaleyi dört kez yokladıkları, iki uçta mükemmel oynadıkları iki dakika uzatılan devre iki farklı üstünlükleriyle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 46’da Muniz’e sert müdahalesi sonucu sarı kartı gören Palace savunmasının sağında Richards. İlk bölümde farkı azaltma adına takım halinde yükleniyor Fulham, soldan arka arkaya kullandıkları iki kornerde kalabalık rakip savunmayı geçemiyorlar. Tüm baskısına rakip savunma arkasına koşu yapan oyuncu olmayışı, 36 yaşındaki Willian’ın solda ağır kalışı hocaları Marco Silva’yı düşündürüyordur muhtemel. Topun rakipte olduğu anlarda iyi kapanan, atağa çıktığı anlarda çabuk oyuncularıyla rakip savunma arkasına sarkan Palace deplasmanların etkili takımı. 63’te Fulham’da Lukic ve Pereira yerlerini Traore ve Smith-Rowe’a bırakıyor.

İki değişiklikten sonra tempoyu yükseltiyorlar, 67’de Willian’ın sol çaprazdan vuruşunu köşeden kornere çeliyor Palace kalesinde Henderson. 70’te Palace’da Mateta ve Wharton’un yerlerine Nketiah ve Kamada sahada. Fulham’da Willian ve Robinson’un yerlerini Jimenez ve Sessegnon alıyor. 75’te kupaya havlu atıyor Fulham, Palace atağında Kamada’nın rakip savunma arkasına pasında Nketiah sol çaprazdan yerden vuruşla topu ağlara gönderen oyuncu, skor 0-3’e geliyor. İki takım arasındaki bariz fark misafir takımın forvet hattının çabukluğu, savunma arkasına yaptıkları koşullardaki bitirici vuruşları. Son bölümde baskıyı artıyor Fulham, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Wilson’un çabukluğunu, bitirici vuruşlarını arıyorlar, bu maçta yaratıcılıktan uzaklar. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca üç dakika uzatılan maçı 26.222 taraftarın şahitliğinde 3-0 kazanan Palace kupada yarı finale yükseliyor. Ligde üst sıraları zorlayan iki takımın mücadelesinde savunmada ve hücumda kusursuz oynayan misafir takım kazanmayı hak ediyor. Tüm kupalarda son 14 maçta 11 galibiyet alırken, son 6 deplasman maçında kalelerinde gol görmediler. Maçın adamı asisti ve golüyle Ebere Eze. Bu sezon ligde ve kupada 10 asisti bulunuyor, yaz transferinin gözdelerinden olacaktır muhtemel.