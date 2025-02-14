Marx’ın devrimci yönünün mizahi başlangıcı

Ezgi ÇELİKEL

Karl Marx, sadece bir teorisyen ve düşünür olarak değil, pratiğe yön veren bir devrimci olarak tarihin akışını değiştiriyor ve etkilemeye devam ediyor. Sınıf mücadelesine dayanan analizleri ve kapitalist sistemi eleştiren teorileri, modern çağın sosyal, ekonomik ve politik düşüncesini şekillendiriyor. Ancak, Marx’ın devrimci ruhu yalnızca olgunluk dönemine özgü olmuyor. Gençlik yıllarında yazdığı Scorpion ile Felix, bu devrimci karakterin ve toplumsal eleştirinin erken bir tezahürünü sunuyor.

Henüz on dokuz yaşındayken kaleme aldığı bu mizahi roman denemesi, Marx’ın politik fikirlerinin olgunlaşmasından önceki döneme ışık tutuyor. Günümüzde SRC Kitap tarafından Sabri Gürses’in çevirisi ve önsözüyle yayımlanan eser (kitabın iki çevirisi daha var), burjuva ahlakını sorgulayan ve toplumsal düzene ironik bir bakış sunan bölümleriyle dikkat çekiyor. Scorpion ile Felix, Marx’ın sadece edebi bir eseri değil, aynı zamanda onun düşünsel gelişimini anlamak için de bir anahtar niteliği taşıyor. Mizah, felsefi sorgulama ve toplumsal eleştirinin harmanlandığı bu eser, genç Marx’ın devrimci ruhunu ve entelektüel arayışlarını yansıtıyor.

TAMAMLANMAMIŞ BİR ROMAN VE DEVRİMCİ BİR YOLCULUK

Sabri Gürses’in önsözünde belirttiği gibi, Marx’ın mizahi üslubu, devrimci düşüncelerinin temel bir parçasını oluşturuyor. Marx, Scorpion ile Felix ile dönemin popüler edebiyatından, özellikle Laurence Sterne’in Tristram Shandy’sinden ve Jean Paul Richter’in mizahi tarzından esinleniyor. Bu eserler, Marx’ın felsefi düşüncelerine ironik bir başlangıç sunarken onun toplumsal çelişkileri eleştiren, derinlemesine sorgulayan bir tarz geliştirmesine katkı sağlıyor.

Gürses, Marx’ın bu eserle, sofuluğu ve burjuva ahlakını hicvettiğine dikkat çekiyor. Romanın karakterleri, dönemin sosyal sınıflarını ve değerlerini mizahi bir üslupla ele alıyor. Marx’ın karakter yaratımındaki ironi ve grotesk unsurlar, onun toplumsal düzene eleştirel bakışını vurguluyor. Kitabın temellerinde felsefi bir derinlik ve sanat anlayışı yatıyor; bu, Marx’ın ilerleyen yıllarda ortaya koyacağı diyalektik düşünce yapısının ilk izlerini taşıyor.

Kitap, bireysel sanatsal arayışların ötesine geçerek toplumsal dönüşüm için kolektif eyleme odaklanan bir Marx’ın doğuşuna işaret ediyor. Marx’ın Hegelci diyalektiği, mizahi bir yoruma dönüştürerek toplumsal eleştirilere uyarlaması, onun diyalektik materyalizme giden entelektüel yolculuğunu gözler önüne seriyor.

Sabri Gürses’in de vurguladığı gibi, Scorpion ile Felix, Marx’ın sadece mizahi bir eser olarak değil, onun toplumsal çelişkileri anlamadaki yolculuğuna önemli bir katkı olarak değerlendiriliyor. Marx’ın edebi yeteneğinin ve felsefi derinliğinin izlerini taşıyan bu roman, onun devrimci kişiliğinin ilk önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor. Bu eser, yalnızca Marx’ın edebiyata/yazına yatkınlığını değil, aynı zamanda onun mizahı toplumsal bir eleştiri aracı olarak kullanmayı düşündüğünü gösteriyor. Eserin önsözü, bu bağlamda eseri yeniden keşfetmek isteyenler için değerli bir rehber niteliği taşıyor. Marx’ın mizah yüklü bu ilk eseri, onun düşünce sistemine farklı bir pencere açıyor.