Masal Çarşambaları

BirGün EGE

Karabağlar Belediyesi “Masal Çarşambaları” etkinliğiyle, 17 yıldır çocukları kitaplarla buluşturuyor. Son buluşmada çocuklar, Feray Ünal’ın “İzmir’in Hazineleri” eseriyle yolculuğa çıktı. Miniklerin masallar eşliğinde kurduğu hayaller ve merak ettikleri soruları yazara iletmeleri neşeli ve renkli anlara sahne oldu.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, etkinliğin çocukların gelişiminde önemli rol oynadığını belirterek, “Amacımız çocuklarımızın hayal gücünü geliştirmek; düşünme, sorgulama, okuma, okuduğunu anlama ve kendini ifade edebilme becerilerini güçlendirmek. Emeği geçenlereteşekkür ediyorum” dedi.