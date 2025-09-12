Masaldan gerçeğe: Kalbin çatlaklarından sızan ışık

Toprak IŞIK

İnsan, sevgiyle ve sevdiğini kaybetme acısıyla yüzleşmeden yaşamı gerçek anlamda kucaklayabilir mi? Bu soruyu edebiyatla buluşturan kurgunun merkezinde etrafına karşı soğuk, süslü, biraz da kendine hayran bir tavşan var: Edward Tulane… Boyu yaklaşık bir metre… İpek takımları, özel dikim ayakkabıları ve altın cep saatiyle çok havalı bir oyuncak… Porselen bir bedene sahip olması havasını daha da artırırken onu kırılgan da yapıyor.

Kate DiCamillo tarafından yazılan ‘Edward Tulane Ve Mucizevi Yolculuk’ hem çocukların hem yetişkinlerin dikkatini çekecek bir eser. Bagram Ibatoulline’in resimlediği, Gözde Koca’nın Tükçeleştirdiği kitabı ülkemiz okurları ile Tudem Yayınları buluşturmuş.

Joseph Campbell, 1960’lı yıllarda kaleme aldığı çalışmalarında bütün romanların, masalların ve öykülerin özünde bir kahramanın yolculuğunu anlattığını ileri sürmüştü. Campbell’a göre bu yolculuk çoğu zaman somut değil, mecazi nitelik taşır; kahraman, geri dönüşü imkânsız bir olayın ardından zorunlu olarak yola çıkar. Yol boyunca sınavlardan geçer, dönüşür ve nihayetinde okura da bir ders bırakır. Yolculuğun sonunda kahraman artık başlangıçtaki kişi değildir; yeni bir bakış açısına, yeni bir kalbe ve farklı bir bilgeliğe kavuşmuştur.

DiCamillo’nun eseri de modern bir masal olarak, evrensel anlatı şemasına uygunluğu ile Campbell’ın teorisini doğrulayan güçlü bir örnek… Roman boyunca Edward’ın başına gelenler, onun dünyayı farklı bir gözle görmesini sağlıyor. Mısır Sokağı’ndaki rahat evinden isteği dışında ayrılıp okyanusun derinliklerine uzanan bir yolculukta, kayıplarla, ayrılıklarla ve yeni birlikteliklerle sınanıyor. Her ilişki, ona ayrı bir acı yaşatarak kalbini biraz daha kırıyor. Edward, hayatın akışı içinde kendini farklı ellerde, farklı mekânlarda ve farklı duyguların içinde bulurken, Campbell’ın tanımladığı aşamaların her birini deneyimliyor: Yolculuğa çağrı, sınavlarla yüzleşme, kayıplar, beklenmedik dostluklar ve içsel dönüşüm… Okur, Edward’ın başından geçenler üzerinden, aslında insanın kendi kalbine doğru yaptığı bir yolculuğa tanıklık ediyor.

DiCamillo, fazla süslemelere ihtiyaç duymadan, seçtiği sahnelerle okurun zihninde kalıcı izler bırakıyor. Bir masa başındaki küçük bir ayrıntı, bir çocuğun fısıldadığı birkaç kelime ya da gökyüzünde parlayan yıldızlar, Edward’ın ve okurun yolculuğunu derinleştiriyor. Dilin sakinliği, sarsıcılığını engellemiyor; kimi yerde masal tadında akıyor, kimi yerde insanın içine işleyen bir sessizlik yaratıyor. Bu sadelik, anlatının şiirselliğini artırıyor.

Edward’ın yolculuğu, dışsal tehlikelerle, canavarlara karşı verilen savaşlarla ya da geçilmesi gereken engellerle sınırlı değil; asıl ağırlık, onun kendi iç dünyasında yaşadığı kırılma ve dönüşümde. Yolculuğun en kritik anları, kalbinde açılan çatlaklarla anlam kazanıyor. Edward kırıldıkça güçleniyor, parçalandıkça daha derin bir sevebilme gücüne ulaşıyor.

Bu noktada Mevlânâ’nın dizeleri geliyor akla: Kalbin kırık yanlarını sevmeyi öğütleyen, insanı o çatlakların içinden doğacak ışığa hazırlayan bilgelik yüklü sözleri… Kalp, kusursuz ve pürüzsüz olduğunda ışığı dışarıda tutar; kırıldığında ise ışığın içeri girmesine olanak sağlar.

Edward’ın yaşadığı her kayıp, onu yalnızca acıya değil, şefkate de hazırlar. Yolda karşılaştığı insanların sevgisi, yumuşak bir merhem gibi çatlaklara işleyerek kalbini dönüştürür. Kahramanın yolculuğundaki bu içsel evre, Mevlânâ’nın işaret ettiği gibi, kalbin ışığa açılan kapısıdır. Edward’ın kırılgan porselen bedeninde yaşadığı yolculuk, insanın kalbinde süregiden evrensel bir serüvenin simgesine dönüşür.

Çocuk edebiyatında görselliğin işlevi, yalnızca metni desteklemekle sınırlı değildir. Çizimler, okurun duyusal dünyasına dokunarak anlatıyı derinleştirir. Özellikle genç okurlar için görseller, hikâyeyi takip etmeyi kolaylaştırırken, karakterlerin iç dünyasının sezinlemesine de olanak tanır. DiCamillo’nun yalın ama güçlü metni ile Ibatoulline’in resimleri bu açıdan kusursuz bir uyum yakalıyor: Biri sözcüklerle kalbe seslenirken, diğeri görüntülerle zihinde iz bırakıyor. Titizlikle hazırlanmış resimler, Edward’ın yüz ifadesinden kıyafetlerine, mekânların dokusundan ışık-gölge oyunlarına kadar pek çok ayrıntıyı öne çıkararak okurun hayal gücünü harekete geçiriyor; hikâyeyi taşıyan ikinci bir dil hâline geliyor.

DiCamillo, okuru masalın büyülü dünyasında dolaştırırken, aynı zamanda ona gerçek hayatın en kırılgan yanlarını da hatırlatıyor. Sevmeyi, kaybetmeyi ve tüm bunların sonunda yeniden filizlenmeyi öğretiyor; hayatın anlamının dış görünüşteki ihtişamda değil, kalbin derinliklerinden gelen sevgide saklı olduğunu dokunaklı bir öykü ile gösteriyor. Bu nedenle Edward’ınki yalnızca okunacak değil, uzun süre hissedilecek bir yolculuk. Bir porselen tavşandan insana, insandan kalbin hakikatine uzanan etkileyici bir serüven… Kalbine kulak vermek isteyen herkes okumalı.