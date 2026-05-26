‘Masum’ Daltonlara ceza veren hakime tehdit

Memleketin bilinen suç örgütlerinden Daltonlar hakkında hazırlanan son iddianame, bir ağır ceza heyeti başkanına attıkları tehdit mesajıyla ilgili.

Tehditlerinde, “devletin şerefli kudretli gücünü masum insanlar üzerinde kullanmak neymiş göreceksiniz” diyerek kendilerini masum addeden çete üyeleri hakkındaki 8 Mayıs tarihli iddianamede, “Daltonlar silahlı suç örgütünün bugüne kadar gerçekleştirdiği tasarlayarak öldürme olayları ve silahlı eylemlerinin yanı sıra kamu görevlilerini de hedef haline getirdikleri, mahkeme başkanı ile birlikte kardeşine de tehdit mesajı atarak baskı ve korku ortamı yaratmaya çalıştıkları anlaşılmıştır” tespiti yer aldı.

İddianamede Daltonların, bir hakim ile kardeşinin numaralarını nasıl ele geçirdiğine dair bir değerlendirme yok.

FAS VE RUSYA HATLARI

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki Daltonlar davasında hükmü açıklayan heyet başkanı, kararın hemen ardından yabancı telefon hatlarından gelen bir mesajla tehdit edildi.

Mahkeme başkanı A.O.A.’ya “GADDAR DLT [Dalton]” adlı, Rusya menşeli numaradan yazılan mesaj şöyle: “sen bizim kardeşlerimizi bizden aldığın gibi biz de senin kardeşin ...’yu ve diğer sülalendeki erkekleri senden alacağız suçsuz günahsız insanlara talimatı doğrultusundan yargısız hukuksuz cezalar vermenin bedelini sana ödeteceğiz bizim devlete karşı boynumuz kıldan ince şerefli çalışan hakim ile savcı ile işimiz olmaz ama seninle bu mahkeme bittikten sonra görüşeceğiz bizim sana sözümüz olsun bu talimat da bizim üstlerimizden görüşeceğiz. Unutma her an bizi bekle.”

Sadece mahkeme başkanına değil, kardeşine de 22 Aralık 2025’te tehdit mesajı yollandı. Hakimin kardeşine Fas kodlu numaradan atılan WhatsApp mesajında “abinden sebep seni de öldüreceğiz … devletin şerefli kudretli gücünü masum insanlar üzerinde kullanmak neymiş göreceksiniz insanların ailesini dağıtmak sizin iki dudağınızın arasına bakıyor bizim de iki parmağımız arasına bakıyor görüşeceğiz” yazıyordu.

ŞÜPHELİLER FİRARİ

Tehditle ilgili hazırlanan iddianamede 7 şüpheli var ancak sadece biri tutuklu. Tehdit mesajlarını atan Erkan Efe hakkında yakalama kaydı var, diğer şüpheliler Batın Can Gökdemir, Bünyamin Yıkar, Murat Küçükyavuz ve Mustafa Aktürk yurtdışında, onlar hakkında da Kırmızı Bülten kararı var. İddianamenin bir numaralı şüphelisi, Daltonlar lideri Beratcan Gökdemir ise Rusya’da tutuklu bulunuyor.

Tutuklanan tek şüpheli Eren Kemal B., tehdidin yapıldığı Fas menşeli numaranın sahibi. Bayrampaşa’da telefoncu sahibi Eren Kemal B.’nin dükkanında yapılan aramada yabancı ülkelere ait GSM hatları bulundu. İddianamede onunla ilgili “Organize suç örgütü yöneticisi, ‘Gaddar’ ve ‘Baran Yıkılmaz’ kod adlı Mustafa Aktürk’e bağlı örgüt üyesi olduğu ve silahlı suç örgütünün lojistik kanadında yer aldığı anlaşılmıştır” iddiası yer aldı. Örgüt lider veya yöneticilerine yabancı GSM hattı ile telefon temin ettiği ileri sürüldü.

Eren Kemal B. ifadesinde, kendisini “Poyraz Yoldaş” olarak tanıtan Erkan Efe’nin tehdidi ve ardından dükkanının kurşunlanmasından korkarak Daltonlara hat verdiğini, yabancı hatları Aksaray’da Suriyelilerin bulunduğu bir telefoncudan aldığını anlattı.

Davanın şimdilik tek şüphelisi olan telefoncu, yedi yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.