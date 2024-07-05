Matematik, Fizik ve Satranç Gençlik Kampı başlıyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, lise öğrencilerinin soyut matematik ve fizik alanlarına ilgilerini geliştirmek için ‘Matematik, Fizik ve Satranç Gençlik Kampı’ düzenle-diklerini söyledi.

BirGün EGE

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kent genelindeki lise öğrencilerine yönelik düzenleyecekleri “Matematik, Fizik ve Satranç Gençlik Kampı” müracaatlarının başladığını müjdeledi. Lise öğrencilerinin soyut matematik ve fizik alanlarına ilgilerini geliştirmek amacıyla 22 Temmuz-24 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek “Matematik, Fizik ve Satranç Gençlik Kampı” Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin Cankurtaran Mesireliği’ndeki kamp alanında yapılacak.

Lise öğrencileri için 1’er haftalık olacak şekilde toplamda 5 dönem planlanan kamp müracaatları 3 Temmuz 2024 Çarşamba gününden itibaren www.denizli.bel.tr adresinden online olarak yapılacak. Başvuru formunun öğrenciler tarafından bizzat doldurulması gerektiği ifade edilirken, kamp programına Denizli genelindeki 2024-2025 eğitim öğretim döneminde 10, 11, 12. sınıf olan öğrencilerin katılabileceği açıklandı. Başvurular 15 Temmuz Pazartesi günü sona erecek.

HEDEF MERAKLI OLANLAR

Kamp programının lise müfredatı ya da üniversite giriş sınavları gibi belli bir alana yönelik olmadığı, matematik, fizik ve satranç alanlarına meraklı öğrencilere ulaşmayı hedeflediği ve öğrencilerin soyut matematik ve fizik alanlarında ilgilerini geliştirmeyi amaçladığı kaydedildi.

Seminer, söyleşi, araştırma toplantıları, resital, gökbilim ve gökyüzü gözlem, oryantiring, drama, tiyatro, spor, resim, karikatür, sinema gibi etkinliklerin de olacağı kamp 22-27 Temmuz, 29 Temmuz-3 Ağustos, 5-10 Ağustos, 12-17 Ağustos ve 19-24 Ağustos olmak üzere 5 dönem olarak yapılacak.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, gençlerin önünü açacak projelerle yola devam ettiklerini belirterek, “Biz akıl ve bilimin ışığında gençlerin yarına umutlu bakabileceği bir Denizli ve Türkiye inşa etmeyi istiyoruz. Bunu başarabilirsek hep birlikte daha mutlu ve huzurlu olabileceğiz” dedi. Kampta önceliğin matematik, fizik ve satranç alanlarında çalışmaya, düşünmeye ve yoğunlaşmaya verildiğini, bunun yanında birçok sosyal etkinliğin de yapılacağını işaret eden Başkan Çavuşoğlu, tüm gençleri Matematik, Fizik ve Satranç Gençlik Kampı’na müracaat etmeye davet etti.