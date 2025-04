Max ile dijital yayına yeni soluk

Bazı içeriklere ulaşabilmek için adeta “dünyanın başka bir yerinde” olmayı hayal ediyorduk. HBO dizilerinden, Warner Bros. filmlerine, Discovery belgesellerinden, Cartoon Network animasyonlarına kadar... Bunlar hakkında yazıyor, konuşuyor ve çoğu zaman “bağlantılar” ile izlemeye çalışıyorduk. Şimdi, 15 Nisan 2025 itibariyle Türkiye’de yayına giren Max ile bu mesafe kapandı.

MAX NE SUNUYOR?

Max, BluTV’nin dönüşümüyle izleyicilerine sunuldu. Warner Bros. Discovery’nin prestijli markalarını bir araya getiren bu platform, HBO Max ve Discovery+ içeriklerini tek bir dijital alanda topluyor. Max’in sunduğu içerik dünyası yalnızca hacmiyle değil, niteliğiyle de dikkat çekiyor. Succession, The Last of Us, Euphoria gibi dünya çapında yankı uyandıran diziler; Barbie, Dune, Harry Potter gibi sinema tarihinin unutulmaz yapımları; Discovery+'ın doğa ve tarih belgeselleri; Cartoon Network’ün kült animasyonları... Tüm bunlar bir arada. Artık bu büyük yapımların yanı sıra, aynı zamanda Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi gibi yerel yapımlar da Max’te buluşuyor. Yıllarca eksik olan şey sadece içerik değil, çeşitlilik ve evrensel hikâyelere erişim hakkıydı. Max, işte tam da bu açığı kapatıyor. Kültürel yalnızlığın bir nebze olsun hafiflemesi demek bu. Max’in kataloğu, sadece eğlencelik bir arşiv değil; dijital bir hafıza alanı. Ve en güzeli, artık bu hikâyelere yalnızca dışarıdan bakan değil, içeriden dâhil olan da olabileceğiz. Jasmine, Kaos’un Anatomisi gibi yerli yapımlar, Max Originals etiketiyle dünya izleyicisiyle buluşacak. Türkiye’nin yaratıcı gücü, artık sadece yerel izleyiciler için değil, küresel izleyiciler için de hayat bulacak. Bu, büyük bir adım. Çünkü Türk dizileri bir zamanlar torrent sitelerinde kaybolurken, şimdi yüksek çözünürlükte ve Türkçe altyazılı olarak bizlere sunuluyor.

“ÜÇLÜ YARIŞ”

Max, halihazırda 61 ülkede hizmet veriyor ve 2025 sonuna kadar 129 ülkeye ulaşmayı hedefliyor. Ancak İngiltere, Almanya ve İtalya gibi büyük pazarlarda Sky ile süren lisans anlaşmaları nedeniyle platformun yayılımı yavaş ilerliyor. Max’in Avrupa'daki nihai hedefi, tüm içeriklerinin tek bir dijital çatı altında sunulması. Warner Bros. Discovery yöneticisi JB Perrette ve uluslararası strateji sorumlusu Jean-Briac Perrette, küresel yayın rekabetini Netflix, Disney+ ve Max’in domine ettiği “üçlü yarış” olarak tanımlıyor. Max’in en büyük avantajı ise Game of Thrones, Harry Potter ve DC gibi güçlü markalara sahip olması. Larcher’a göre “diğer dijital platformlar, Volkswagen Beetle ise Max adeta bir Mercedes-Benz.” Max’in içerikleri, şüphesiz ki sunduğu kaliteyle öne çıkıyor. Bunlar devlerin savaşı, tüketici olarak bizlerin sorunu ise daha başka. Eğer kültürel içerikler yalnızca belirli bir sınıfın erişebileceği ayrıcalıklar hâline gelirse, geriye kalanların bu hikâyelerden mahrum kalması kaçınılmaz olacak. Max’in Türkiye’ye gelişi, kültürel izolasyonumuzu kırmaya yönelik umut verici bir adım olabilir. Ancak bu adım, şimdilik yalnızca 230 TL'lik aylık abonelik ücretini karşılayabilenler için geçerli. Türkiye’de hali hazırda Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, MUBI, Gain, Exxen ve TOD gibi yerli-yabancı dijital platformlar bulunuyor. Dijital içerikler artık bir 'eğlence aracı' değil, adeta bir 'lüks tüketim' ürünü haline geldi. Bugün dijital içeriklere ulaşmak için bir internet bağlantısından çok daha fazlasına ihtiyaç var. Yalnızca teknik erişim değil, ekonomik erişim de bir eşik hâline gelmiş durumda. Kesin olan bir şey var: Max, dünyayı biraz daha yaklaştırdı ama o dünya, hâlâ herkese açık değil.

HBO İÇERİKLERİ, DC EVRENİ VE BELGESELLER TÜRKİYE’DE

Max’in Türkiye kataloğunda öne çıkan yapımlar arasında 2024 Altın Küre ödüllerinde büyük başarı elde eden Hacks dizisinin 3. sezonu ile Colin Farrell’in başrolünde yer aldığı The Penguin dizisi dikkat çekiyor. DC evreninden Batman’in yan hikâyesi olarak geliştirilen The Penguin, tam not alırken 2025 Emmy sezonunun favori adayları arasında gösteriliyor. Türkiye’de başka bir platformda yayınlanmamış HBO Max orijinal içeriklerinden başlangıç önerileri:

• Epik dram sevenler için: The Gilded Age

• Kara mizah tutkunları için: Our Flag Means Death

• Gerilim arayanlar için: Tokyo Vice

• Alternatif süper kahraman hikayeleri meraklıları için: Pennyworth

• Güçlü kadın karakterler isteyenler için: The Nevers

• Duygusal distopyalar sevenler için: Station Eleven

• Romantik bilimkurgu hayranları için: The Time Traveler's Wife

• Teknoloji eleştirisi ilginizi çekiyorsa: Made for Love

• Politik-Tarihsel belgesel sevenlere: Exterminate All the Brutes