Mazot zammı hali vurdu

BirGün EGE

Yükselen akaryakıt fiyatları, sebze ve meyve tedarik zincirini vurdu. Motorinin bazı kentlerde 80 lirayı aşmasıyla nakliye ücretleri arttı. Manisa Hali’nde konuşan esnaf, maliyetlerin taşınamaz hale geldiğini belirterek, zamların yakında yurttaşın mutfağına daha ağır yansıyacağını ifade etti.

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu da Manisa Hali’nde esnafla bir araya geldi. Halciler, mazot fiyatlarındaki artışın hem üreticiyi hem tüccarı hem de tüketiciyi aynı anda sıkıştırdığını anlattı.

Soğan ticareti yapan bir hal esnafı, taşıma maliyetlerinin hızla yükseldiğini söyledi. Esnaf, “Arife gününden beri bekleyen iki TIR mal var. Nakliye 35 bin liraydı, şimdi dönüşte aynı fiyatın olmayacağı söyleniyor. Bir ay öncesiyle bugün arasında çok büyük fark oluştu. Her seferde 15-20 bin lira ek yük biniyor” dedi.

Başka bir esnaf 15 gün önce 45 bin liraya gelen bir sevkiyatın bugün 60 bin lirayı bulduğunu anlattı. Nakliyedeki artışın yüzde 30’ları aştığını söyleyen esnaf, bu yükün daha fazla taşınamayacağını vurguladı. Bir esnaf, “Mal yerinde ucuz ama buraya gelene kadar fiyat ikiye katlanıyor. Nakliye, ambalaj, işçilik derken ürünün fiyatı şişiyor” diye konuştu.

Soğan üzerinden örnek veren bir halci ise, “10 liraya satılan ürünün 5 lirası işçilik, 2 lirası nakliye olunca geriye kimseye yetecek bir pay kalmıyor. Çiftçi bitik durumda. Peşin alıp veresiye satıyoruz. Bu düzen sürdürülemez” ifadelerini kullandı.

Hale ürün almaya gelen bir manav da fiyatların satış yapmayı zorlaştırdığını söyledi. “Patlıcan 150 lira, domates 70 lira. Vatandaş nasıl alacak” diye soran manav, artık yurttaşların ürünleri kiloyla değil, taneyle aldığını belirtti. Esnaf, birçok kalemde maliyet artışını doğrudan etikete yansıtmamaya çalıştıklarını ancak bu durumun sürdürülemeyeceğini kaydetti. “Şimdilik kendi cebimizden karşılıyoruz ama bu daha işin arifesi” diyen esnaf, önümüzdeki süreçte fiyat baskısının daha da büyüyeceğini söyledi.

Hal esnafı, artan akaryakıt fiyatları nedeniyle bazı nakliyecilerin artık yük taşımak istemediğini de anlattı. Özellikle Mersin, Ödemiş ve İzmir hattında ciddi aksama yaşandığını belirten esnaf, “Nakliyeciyi arıyoruz, ‘bu şartlarda gelmem’ diyor. Önceden 30 liraya yaptığı işi şimdi 45 liraya bile yapmak istemiyor” dedi.

Üreticinin de tarlada mazot nedeniyle zorlandığını vurgulayan esnaf, tarımsal üretimin devamı için acil destek çağrısı yaptı. Halciler ve üreticiler, özellikle gıda taşımacılığında KDV indirimi ve sektöre özel destek istedi. Esnaf, hükümetin maliyetleri düşürücü adımlar atmaması halinde hem üretimde hem de tüketimde daha ağır sonuçların ortaya çıkacağını belirtti.

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu da Türkiye’nin zaten yüksek gıda enflasyonuyla karşı karşıya olduğunu hatırlattı. Bakırlıoğlu, “Mazot zamları bu şekilde sürerse çok daha ağır bir tabloyla karşılaşacağız. Nakliye maliyetleri düşürülmeden gıda fiyatlarını kontrol etmek mümkün görünmüyor” dedi.