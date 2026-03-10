MEB, bir başka ölüme kadar hamaset yapmaya devam edecek!

Çayan ÇALIK - Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube Hukuk Sekreteri

“Dayan kitap ile

Dayan iş ile

Tırnak ile, diş ile

Umut ile, sevda ile, düş ile”

Ahmed Arif

Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul MTAL’de 11 yıl arayla iki eğitim emekçisi aramızdan koparıldı. 10 Ekim Gar Katliamı saldırısında hayatını kaybeden sevgili Ata Önder ATABAY bu okulun öğretmeniydi. Yaşanan bu elim olay nedeniyle 11 yıl sonra bir kez daha Ankara Gar Katliamında kaybettiğimiz Ata Önder’i ve tüm arkadaşlarımızı bir kez daha saygıyla anıyorum.

Ata Önder ATABAY

2 Mart 2026 tarihinde Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul MTAL’de yaşanan elim saldırıda hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik’in ardından eğitim emekçileri “Artık yeter” diyerek bir kez daha can güvenliklerinin kalmadığını haykırdı. Bakan Yusuf Tekin’i istifaya çağırdı. Bakanlık, bu saldırıdan sonra cenaze töreninde de belirgin bir şekilde açığa çıkan tepkiyi hafifletmek için okula katledilen öğretmen arkadaşımızın ismini vereceğini basın açıklamasıyla duyurdu. Bir tür hamaset niteliği taşıyan bu açıklamaların bir kez daha gerçeklerin ve sorunların üzerini örtmesini istemiyoruz. Artık gerçek sorunları konuşma ve çözüm önerilerini hayata geçirme zamanıdır. Zira iş cinayetlerinde hayatımızı kaybetmek istemiyoruz.

Çekmeköy Borsa İstanbul MTAL'de yaşanan bu elim saldırı ve sonuçları öğrenci ve öğretmenler için acil önlem almayı gerekli kılmaktadır. Bu olay öğretmenleri ve öğrencileri her yönüyle sarsmıştır. Bakanlık bu olayı yaşayan öğrenci ve öğretmenler için acil bir eylem planıyla harekete geçmek yerine, olayı kaldırımdan izleyen dışsal bir unsur gibi üzüntüsünü beyan etmektedir. Bakanlık derhal okuldaki öğretmenlere ve öğrencilere istemeleri halde başka bir yere gitme kolaylığı sağlamakla yükümlüdür.

PANSUMANLA GÖZ BOYAMA

Herkesin çok iyi bildiği gibi toplumda yoksulluğun ve çaresizliğin en çok örselediği kesim çocuklar ve gençlerden oluşuyor. Gelecek umudu olmayan gençler dışlanmışlık duygusuyla hayalleri arasında bir sıkışmışlık içerisindedir. Bir yanda sefa içerisinde yaşayan ayrıcalıklı azınlığın hayatı diğer yanda geniş kitlelerin payına düşen yoksulluğun her geçen gün daha katlanılmaz hale gelmesi, işte bu panoramada gençlerin geleceğe dair beklentilerini örselemektedir. Mesleki eğitim adı altında çocuk işçiliği MESEM’ler eliyle yasal bir kılıfa sokulmuş ve teşvik etmek için de işverenlere kamu kaynakları aktarılmıştır. Tüm çocukların ve gençlerin temel kamusal hakkı olan nitelikli eğitimden de geniş bir genç kitlenin yoksun bırakılması umudu tüketmekte, öfkeyi körüklemekte ve gençleri çetelerin kucağına itmektedir. Yoksulluk ve eşitsizlikle mücadele olmadan, pansuman minvalinde müdahaleler göz boyamaktan öteye geçmeyecektir.

KÖKLÜ DEĞİŞİM ŞART

Toplum olarak Çekmeköy ilçesindeki fotoğraf nasıl bir durumla karşı karşıya olduğumuzu açık bir şekilde göstermektedir. Çekmeköy MEM’in web sayfasında (resmî kurumlar) 12 ilkokul, 16 ortaokul, 7 imam hatip ortaokulu, 4 Anadolu lisesi, 6 mesleki ve teknik Anadolu lisesi, 5 imam hatip lisesi olduğu bilgisi verilmektedir.

Bu sayıların dışında derslik başına düşen öğrenci sayıları ilçenin web sayfasında içeriğini gizleyecek şekilde gösterilmektedir. Okul türlerine (resmî okullar) göre derslik başına düşen sayılar görünmez kılınmaktadır.

İlkokullarda derslik başına düşen öğrenci sayısı ortalama 35-40 arası

Ortaokullarda derslik başına düşen öğrenci sayısı ortalama 35-40 arası

Anadolu liselerinde derslik başına düşen öğrenci sayısı ortalama 35-40 arası.

Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde derslik başına düşen öğrenci sayısı (sınıf düzeyine göre farklılık arz etse de) 9. sınıflarda ortalama 35-45 arası sınıf mevcutları varken;

İmam hatip ortaokullarında derslik başına düşen öğrenci sayısı ortalama 10-18 arası

İmam hatip liselerinde derslik başına düşen öğrenci sayısı ortalama 8-18 şeklindedir.

Bu tablonun Çekmeköy ilçesiyle sınırlı olmadığını biliyoruz. Her tarafı imam hatip yapma uğruna öğrenciler diğer okullarda sınıflara adeta istif edilmektedir.

EĞİTİM EMEKÇİLERİNİ DİNLEYİN

Okullarda yaşanan olayların topluma olumsuz etkisi ortadadır. Eğitime yapılacak yatırımı yıllardır kâr-zarar üzerinden yapan anlayış bu kurumları bilerek çoraklaştırmıştır. Eğitimde yaşanan sorunların birincil çözümü pedagojik olmalı, bu yaklaşımdan asla taviz verilmemelidir. MEB, iş barışını bozan adımlarıyla ve baskıcı-gerici eğitim politikalarıyla okulları huzursuz eden yaklaşımından derhal vazgeçmelidir.

Her şeyden önce Çekmeköy'de yaşanan elim olayın güvenlik zafiyetine indirgenmesini, Bakanlığın eğitimin temel problemlerini gizlemesini, muhalefetin de akla ziyan önerilerini dinlemek istemiyoruz. Bu olay başta olmak üzere benzer olaylarının yaşanmasında Bakanlığın bilimsel ve kamucu politikadan uzak, piyasacı ve gerici eğitim politikaları yatmaktadır.

Ülkeyi yöneten siyasi iktidar ve Bakanlık öğretmenlere saldırmaktan, öğretmenlik mesleğini değersizleştirmekten vazgeçmelidir.

Öğretmenler güvenceli ve kadrolu olarak atanmalı, ücretli çalışma politikasından vazgeçilmelidir.

MEB derslik başına düşen öğrenci sayısını bir standarda kavuşturmalıdır. Bu standart derslik başına en çok 22 öğrenci olarak belirlenmelidir. Sınıftaki öğrenci sayısı, öğretmenin öğrenciye tam olarak ulaşmasına olanak tanımalıdır.

Birçok yerde sabahçı öğlenci sorunu çözülmemiştir, çözmek gibi bir hedef yoktur. Sabahçı öğlenci uygulaması öğrencilerin teknolojik aletlerle geçirdiği zamanı artırmakta, sokak/çete kültürünü beslemektedir. İkili eğitim uygulamasına acil olarak son verilmeli, bunun için gerekli kaynaklar ayrılmalıdır.

İlkokul, ortaokul ve lise türleri için rehber öğretmen başına düşen öğrenci sayısına yeni bir standart getirilmelidir.

Eğitim emekçilerinin iş yükü piyasacı eğitim politikalarıyla ve angaryayla artırılmaya devam edilmektedir. Bu politikalardan vazgeçilmelidir.

Her kademe için müfredat yenilenmeli, bilimsel içeriklerine kavuşturulması sağlanmalıdır.

Öğrencilerin dinci propagandaya maruz kalması engellenmelidir. Tarikat, cemaat gibi yapılara tolerans tanınmamalı, öğrenciler gerici ideolojik referanslarla

istismar edilmemelidir.

Okulların fiziki şartları yetersizdir. Yeni bir okul modeli/yapısı üzerinde pedagojik çalışma yürütülmelidir.

Sınav sistemine dayalı, dört beş dersin önemsenmesine neden olan eğitim sisteminden vazgeçilmelidir. Bu durum derin onanmaz yaralar açmakta, eşitsizlikler yaratmakta öğrenciler arası bitip tükenmeyen rekabetçi bir yaklaşım ortaya konmaktadır. Öğrencinin bütüncül gelişimi yok sayılmamalıdır.

Öğrencilerin vahşi çalışma çarkında sömürülmesi sistematik bir şiddettir. Çocuk sömürüsünü hedefleyen MESEM uygulamasına son verilmelidir. Beceri eğitimi için ilkokuldan itibaren tüm kademeleri ve öğrencileri kapsayacak şekilde yeni bir program hayata geçirilmelidir.

MEB, özel okullara ve imam hatiplere "öz evladı" gibi davranmakta diğer okullara "üvey evlat" ya da istenmeyen okul muamelesi yapmaktadır. Bu yaklaşımdan derhal vazgeçilmelidir.