MEB neyi gizliyor?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın açıklanmasının üzerinden 10 günden fazla zaman geçti. Sınavın gerçekleştiği gün cevapların WhatsApp gruplarında paylaşılmasının ardından başlayan tartışmalar, birinci sayısının fazlalığıyla büyüdü. 719 tam puan alan birincinin olması son yılların en zor sınavı olarak değerlendirilen bu sınava ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi. İktidar cenahı ise kendisini “Sınav güvenliğinde örnek ülkeyiz” diyerek savundu. Peki, elimizde gerçekten buna ilişkin bir veri var mı, elbette hayır. Tam tersinden bakarsak ise birçok veri şaibe iddialarını güçlendiriyor.

Sınavlardaki birinci sayılarından başlayalım. Son 5 seneyi ele alalım. Buna göre birinci sayıları 2021’de 97, 2022’de 194, 2023’te 562, 2024’te 413 ve 2025’te de 719. Tam puan alanları sınava girenlerle oranlayınca bu veri daha anlamlı hale geliyor. Tam puan alan öğrenci sayısı 2021’de 10 bin 706’da 1, 2022’de 5 bin 318’de 1, 2023’te 1833’te 1, 2024’te 2 bin 404’te 1 ve 2025’te ise 1339’da 1. Yani 2021’de 10 bin 706 öğrenciden biri tam puan alabilirken bu yılki sınavda bu oran yaklaşık 10 kat azalmış durumda. Bu sayıya eleştiri gelince bakanlıktan gelen cevap ne? “Sınav müfredata uygundu. O yüzden bu sonuç normal?” Biz sormaya devam edelim: Diğer yıllarda sınav müfredata uygun değil miydi?

Gelelim başlıktaki sorumuza. MEB’in neyi gizlediğini eğitimle ilgilenen, yazan, çizen herkes merak ediyor. İlgilenmeyenler için gizlenenin ne olduğuna bakalım "Sınavın sonuç raporu". Yani sadece sınava giren sayısı ile tam puan alan sayısının açıklandığı ama yüz binlerce öğrencinin durumuna dair artık hiçbir veri sunulmayan duyurular. Önceki yıllarda böyle miydi? Tabii ki hayır. Biz 2022’ye kadar öğrencilerin sınavın toplamında ve alt testlerde yaptığı doğru ortalamalarını, başarılı olanların hangi lise türlerinden geldiğini, yığılmanın hangi puan aralığında gerçekleştiğini, sıfır çekenlerin sayısını, öğrencilerin sosyoekonomik durumuna göre aldığı puanları kıyaslayabiliyorduk. Örneğin 2021 ve 2022’ye bakalım.

2021’de 20 soruluk Türkçe testinde sınava girenlerin yüzde 55,34 ‘ü 10’un altında doğru şıkkı işaretlemişti. Doğru ortalaması ise 9,41’di. Yine 20 soruluk matematik testinde ise doğru cevap ortalaması 4,2’ydi. Yüzde 63,13’ü ise sınavda 4 ve altında doğru yapabilmişti. Matematikte sıfır doğru yapan oranı yüzde 7,01’di. Tam puanın 500 olduğu sınavda en çok yığılma yüzde 62,17 ile 200-299 arasındaydı.

2022’de ise Türkçe testinde doğru ortalaması 9,22’ye düşerken 0 ila 10 arasında doğru yapanların oranı yüzde 56,15’e yükseldi. Matematikte de durum pek farksız değil. 4 ve altında doğru cevaplayanların oranı yüzde 61,18 olurken doğru cevap ortalaması ise 4,74’tü. Sıfır matematik doğrusu yapanların oranı ise yüzde 8,21’di. Sınavda en çok yığılma yüzde 56,04 ile yine 200-299 arasındaydı.

Bu iki örnek ülkede Türkçe ve Matematik konusunda ortaokuldan mezun olan öğrencilerin durumunu özetliyor aslında. Bu raporlardan sonra eleştiriler de çok sık gelmeye başlamıştı. Bu sonuçlar sınava giren çocukların değil, aslında sistemin yani Bakanlığın ve dolayısıyla onu yöneten AKP’nin karnesiydi. 2023 yılından itibaren ise Bakanlık kendi karnesini açıklamak istemedi. Bu arada değişen ne oldu derseniz, cevap Yusuf Tekin’den başkası değil. Tekin bakan olmadan önce şeffaf bir şekilde açıklanan sonuç raporları açıklanmadı. Biz doğru ortalamalarına da sınavdaki yığılmaya da açık kaynaklardan ulaşamaz olduk. Şimdi başa dönelim, cevaplar WhatsApp gruplarında paylaşılmasa da kendi karnesini açıklayamayan bir Bakanlığın ‘Şaibe yoktur’ sözüne ne kadar güvenebiliriz.

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TEK GİZLEYEN MEB DEĞİL

MEB’in bu uygulaması iktidarın son yıllarda eğitimle ilgili sansürüne sadece bir örnek. Cumhurbaşkanlığı’ndan YÖK’e, kurumlar eğitime ilişkin veri sunan birçok konuda sansürü tercih ediyor.

Bu konudaki örneklerden birisi ÖSYM. Merkezi sınavlarda önceki yıllarda net ortalamaları açıklanıyordu. Şu an ise başta Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) olmak üzere merkezi sınavlarda sadece doğru ortalamaları açıklanıyor. Bu da verilerin doğru analiz edilmesini zorlaştırıyor.

YÖK ise birkaç yıl üst üste vakıf üniversitelerine ilişkin raporlar hazırladı. Bu raporlarda vakıf üniversitelerinin harcadığı paralar, akademisyen sayıları, kütüphanelerindeki kitap sayıları gibi birçok veriye ulaşılabiliyordu. Bu raporlar da artık yayımlanmıyor.

YÖK’ün diğer bir raporu da Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları. Bu raporlarda üniversitelere dair tüm detaylara yer veriliyordu. Sonrasında raporda yer alan verilerde üst sıralarda yer alan üniversiteler açıklanırken diğerlerine yer verilmedi. Üstelik şu anda 2023’e kadar yayımlanan raporlara ulaşılabilirken 2024 raporlarına internet sitesinde erişim de yok.

Son olarak üniversite mezunlarına dair bilgiler veren, mezunların hangi ücretlerle ve ne kadar sürede başladığına dair veriler sunan, çalıştıkları işin okudukları bölümle bağlantısını gösteren Uni-Veri’nin sitesine şu an erişilemiyor.