Meçhul ile malum arasında bir yerde…

2019 yılında “Çoktan Ölmüş Gökmenler Cumhuriyeti” adlı şiir kitabıyla edebiyat dünyasına adım atan Gökmen Yener’in Papirüs Yayınları etiketiyle çıkan İz Sürenler Vardiyası adlı romanı 2026’da okuduğum ilk roman oldu. Kitabın editörlüğünü üstlenen değerli dostum Tijin Çeviker sayesinde anlatı gücünden etkilendiğim bir yazarla daha tanışmış oldum. Kitap, yolu ve zamanı yutan bir sis içinde meçhule doğru yol alan işçi servisi, gözleri bağlı bir şoför, farklı değer yargılarına sahip işçiler ve izini sürdükleri gerçekliğin serencamıyla okura sınıfın evrensel hikayesini anlatmanın ötesine geçiyor. Emek-sömürü çarkını acının dili, gerçek üstünün cazibesiyle mevcudiyetin terkisine atıyor. “Kimin için ne uğruna hangi yöne gidiyoruz?” “Dil, varlığı anlamaya yeter mi; insan bilinci, insan kibriyle baş edebilir mi?” derken dokuz meşaleliler, sıfırlar, çocuk, geyik ve son söylevciyle karşılaştığımız akışta büyük vuslat gerçekleşiyor. Emek kadar aklın sömürüsü de dilin zenginlikleriyle ruhun derinliğine işleniyor. Anlatı, iz sürmenin meçhul ile malum arasında kendini yeniden doğuran sancısıyla büyüyor.

∗∗∗

Dünyanın gündemi, insanlığın seyri, vicdanın pür mecali tıpkı sonunu bildiğimiz filmler gibi. Bilmelere doyamamak hiç bu kadar cehil yaratmamıştı. Hiçbir seyir ardında bu denli boşluk bırakmamıştı. İzle geç, ye bitir, sev bırak çağında yazarların hikâye serileri, yayıncıların kitap serileri, okurların heyecanlı bekleyişleri zarif direngen bir nümayişin dekoru, sesi, müziği benim için.

2025 yılında okuyup incelediğim serilerden örnekler vererek 2026’ya geçiş yapmak istiyorum. Hepsi iz sürdürüp iz bırakan kitaplar…

∗∗∗

Hikayelerle kendisine kazandırdıkları yazma özgüveni için ailesine minnettar olan yazar Francesca Gibbons’un YILDIZLI SAAT serisi fantastik dünyalara açılan kapıları, sihirleri, ninnileri, şarkıları ve şifreleriyle çocuk-genç okurların kalbini kazanıyor. Kimsenin yapması gerekenleri yapmadığı bir krallıkta Gölge Güvesi’nin izinde, Dağların Ötesinde, heyecanlı, komik bir macera yaşanıyor. Maceradaki karakterler okurların kalbini kazanıyor! Dinozor Genç Yayınları

∗∗∗

Yönetmen, yapımcı Sabri Safiye’nin ilk çocuk romanı Tüylü Bir Uzaylı Macerası’nı ilgiyle okumuş bu köşede ayrıntılı yer vermiştim. Maceranın devamı Halfeti’den de aynı zevki aldım. Uzayın derinliklerinden dünyadaki iletişime, coğrafyanın gizemlerinden birlik olmanın ve iyiliğin gücüne Al-Go-Rit-Ma’sı sağlam, ışığı parlak, okuma keyfi yüksek bir kurguyla karşılaştım. Günışığı Kitaplığı

∗∗∗

Korku türüne ilgi duyan, yetişkinlere yönelik korku antolojilerinde yer alan yazar Phil Hickes Aveline Jones serisinde zamanın geride bıraktığı antik sırları, kayboluşları, karanlık güçlerin gizemlerini çözmeye kararlı bir kızın akıl ve cesaret yüklü macerasını anlatıyor. Gerilim türünden hoşlanan çocuk genç okurlar için sürükleyici ayrıntılara yer veriyor. El fenerleri açık, dikkat tetikte okunması tavsiye edilen öykülerin her birinde akıl yürütürken eksik parçaları birleştirmenin keyfine varacaksınız.

Biri Şu Sayıları Toplasın adlı kitabı The White Ravens 2022 kataloğuna seçilen yazar Burcu Ünsal “Eksik parça bütüne ulaşmak ister, diğer yarısını arar” önermesiyle Gizli Kapı Serisini iki kitabı; Karabasan Ormanı ve Keramet Lambası’yla okurlarını farklı bir masallar/efsaneler diyarına davet ediyor. İçine sürüklendikleri diyarlarda okurları saraylar, padişahlar, kasabalar ve geçmiş sırlar karşılıyor. Çarenin arayış olduğu hikâyelerin tadı başka oluyor.

Periler şehri Konstantiniyye büyülü bir ormanın istilası altına girerse ya da Efrandisyab’ın Kara Ülkesi tarafından yutulmak istenirse neler olur? Yazar Delal Arya, Öteden Beri serisinin hikayeleri Gözcü Kulesinde ve Mavi Lambalı Otel’de esrarengiz öykülerle tarihi ve bugünü yeniden kurguluyor, okurları nefes kesen maceralara sürüklüyor. Fantastik edebiyatın sevilen yazarının son kitabı Kuzey Kıyısı Gizemleri de yeni yıl okunacaklar listemde yer alıyor.

Can Çocuk’un Biyografi serisi güzel bir arşiv niteliğinde. Çocukların akademik süreçlerine de katkı sunabilecek olan kitaplar keşiflere imza atmış, bilim ve sanata yön vermiş tarihsel kişilikleri anlatıyor. Luca Novelli’nin kaleminden okumaya alışık olduğumuz seride beni en etkileyen anlatılardan biri Göknil Özkök’ün Beehoven’ın yaşamını öyküleştirdiği Müziğin Ozanı adlı kitap oldu. Can Çocuk

∗∗∗

Kitapları tüm dünyada milyonlarca çocuk ve yetişkin tarafından okunan, kitapları başka dillere en çok çevrilen çocuk kitapları yazarı unvanını taşıyan Enid Blyton’un Afacan Beşler ve Gizli Yediler adlı klasikleşmiş serileriyle kapanışı yapayım. Eğlence, aksiyon, macera içinde sır perdesi aralayan, problem çözen, dedektiflik yapan azimli, akıllı çocukların hikâyeleri bir takımın parçası olmak isteyen çocuklara ilham vermeye, bireyselliğin ıssız sınırlarını esnetmeye devam ediyor. Redhouse Kidz Yayınları

∗∗∗

2026’da da okunacak çok hikâye, yaşanacak çok devir, arşınlanacak diyarlar, tanışılacak yeni insanlar ve hissedilecek sayısız duygu olacak.