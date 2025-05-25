Meclis çözümü için

PKK lideri A. Öcalan’ın doğrudan ve dolaylı açıklamalarından sonra AKP-MHP iktidarının “Terörsüz Türkiye” diye adlandırdığı süreç, yerinde deyimiyle, yeni bir ivme kazandı.

Hafta içinde sorunun çözüm yerinin Meclis olduğu hemen tüm kesimlerce belirtilerek bu amaçla özel bir komisyon kurulması konusunda partiler arasında bir uzlaşmaya varılabileceği gündeme geldi.

Sürecin çok bilinmeyenli olduğu gerçeği karşısında çözüme nasıl ve ne zaman ulaşılacağı gibi ağır soruları bir tarafa bıraksak bile Meclis çözümünün, görünürdeki tüm çekiciliğine karşın, kendi içinde büyük sorunları olduğu da yadsınamaz.

Meclis çözümünün gerçek bir çözüm olması için daha önce şu “iki açığın” kapatılması gerekiyor: Meclis önce kendini onarmalı ve bununla eşzamanlı olarak seçmen iradesini hiçe sayan kayyum uygulamasına son verilmelidir.

Bu iki belirleyici ve büyük açık kapanmadıkça herhangi bir çözüme ulaşılamayacağı bilinmelidir. Terörsüz Türkiye yönünde atılacak adımlardan önce Meclis’in “eksikli” olmaktan kurtulması ve “kayyum” uygulamalarının sonlandırılması gerekir.

SANDIĞA SAYGI

Geçtiğimiz günlerde, 14 Mayıs’ta, 2023 Genel Seçimlerinin üzerinden iki yıl geçti. İki yılı aşan bir süredir Hatay Milletvekili Can Atalay Anayasa Mahkemesi-AYM’nın “suçsuzdur” kararı hiçe sayılarak hapiste tutuluyor.

Bu durum, her şeyden önce seçmen iradesinin hiçe sayılmasıdır. Oysa seçmen iradesi Meclis’in kendisinin varlık nedenidir. Meclis, önce kendi varlık nedenini gerçek yerine yerleştirmelidir. Aslında Atalay olayı bir hukuk terörüdür; Meclis, eğer terörsüz bir Türkiye için iş yapacaksa, ne yapıp edip, önce kendi üyesini bu durumdan kurtarmalıdır. Kendisi yaralı bir Meclis, Terörsüz Türkiye’ye ulaşacak kapsamda yara saramaz! Atalay’a Meclis çözümü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHM ve AYM’nin yıllardır uygulanmayan diğer kararlarının uygulanmasının da yolunu açabilir.

TBMM “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” denilerek 23 Nisan 1920’de açıldığının bilinciyle davranmalı; Atalay olayıyla kendi varlık nedeninde oluşan büyük eksiği kesinlikle gidermelidir

Atalay çözümü ile Meclis yalnız bir büyük haksızlığı düzeltmekle kalmayacak, asıl, kendi onurunu da kurtaracak, “emir kulu olmadığını” kanıtlayacak, güçlenecek ve bundan sonrasında Terörsüz Türkiye adımlarının daha sağlam atılmasının da önünü açacak güce ve inandırıcılığa ulaşacaktır.

KAYYUMSUZ BAŞLANMALI!

Kayyum uygulaması da Atalay olayı gibi seçmen iradesini hiçe saymanın bir biçimidir.

Eğer AKP-MHP iktidarı büyük bir övünçle dile getirdiği Terörsüz Türkiye’yi gerçekten istiyorsa, bu yönde bir adım atmadan “önce” kayyum uygulamasını mutlaka sonlandırmalıdır.

Bir taraftan Terörsüz Türkiye vurgusu, diğer taraftan da belediye başkanlarının “terör bağlantılı” diye hapiste tutulması, her şey bir tarafa kendi içinde de tutarsız ve çelişkilidir. Terörün asıl ya da “birincil” uygulayıcıları ile barışma hazırlıkları yapılırken, bunlarla ikinci, üçüncü… derecede ilişkili sayılanlar da özgür olmalıdır.

Bu toplum yıllardır geniş tanımıyla terör yaşıyor; enflasyon, işsizlik terörü, kadına şiddet, çocukların yatağa aç gitmesi, emeklilerin çalışmak zorunda kalması ve gençlerin gözaltına alınması ve tutuklanması; çoğu siyasi kimi tutuklananlara, Cumhurbaşkanı adayı dahil, aylar boyu “iddianame” hazırlanamaması” özü yönüyle terörden başka bir şey değildir.

PKK terörü sonlanmalıdır ki diğer terörlerin de ortadan kalkması kolaylaşsın. Bu nedenle, “başlarken” gerçekleştirilecek Atalay ve kayyum çözümleri geleceğin Terörsüz Türkiye’sinin barış adımlarının da sağlam atılmasını güvence altına alacaktır.

Meclis’in Atalay onarımı ile güç kazanması ve kayyum uygulanmasına son verilerek halk iradesinin öne çıkması, ikide bir gündeme getirilen “anayasa” tartışmalarına “yasamanın gücü” anlamıyla ayrı bir boyut katacaktır.

Tüm muhalefetin, DEM dahil, sahiplenmesi gereken böyle bir demokrasi içerikli başlangıç, asla akla gelmemesi gereken yine de gelebilecek olan “sandığın konulmayacağı” kuşkularını da tamamıyla ortadan kaldıracaktır.