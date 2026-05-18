Medyada sendikasızlık ve adaletsizlik!

Halk TV’de geçen haftalarda yaşanan kriz -işten çıkarmalar ve istifa dalgası- medyanın genelinde uzun süredir var olan derin yapısal sorunları bir kez daha ortaya çıkardı: Sendikasızlık, adaletsizlik, siyasi baskı ve editoryal özerklik erozyonu. Bu hafta “Halk TV krizi” üzerinden medyadaki vahim durumu ele alacağım.

MEDYAYA BASKI VE KUŞATMA

Medya, ülkenin yakın tarihinde hiç olmadığı kadar tek elde toplanmış, siyasi iktidarın tahakkümü ve baskısı altındadır. Gerçeği dile getiren gazeteciler sudan bahanelerle susturulmak isteniyor; tutuksuz yargılanması gerekirken hapsedilen gazeteciler hiç eksik olmuyor. Gazetecilik yapanlar ve gerçeği arayanlar, kutlanması gerekirken zulme uğruyor. Merdan Yanardağ, Alican Uludağ ve İsmail Arı’nın gazetecilik nedeniyle tutuklanması bunun son örnekleri.

Üstelik medyaya yalnızca baskı ve ceza tehdidi yok: Bağımsız medya mecraları para cezaları ve kapatma tehdidiyle yüz yüze. Tele 1 televizyonu örneğinde olduğu gibi ifade özgürlüğü, masumiyet karinesi ve mülkiyet hakkı hiçe sayılarak yayın organları gasp ediliyor. Eleştirel medya haksız biçimde kamu ilanlarından mahrum edilerek mali olarak zayıflatılıyor. Bütün bunların üstüne bir de tekno-oligarşinin algoritmalarıyla baş etmek zorunda kalıyorlar.

Ancak bütün bu büyük zorluklara rağmen alternatif ve eleştirel medya halkın büyük ilgisiyle karşılaşıyor. Bu mecraların sayısı az olsa da ciddi bir izlenme ve okunma düzeyine ulaşmış durumdalar. Hükümetin medya üzerindeki Orwellvari baskısı ters tepmiş ve eleştirel medya halkın nefes aldığı bir alana dönüşmüş durumda. Bu sevindirici ve özenle korunması gereken bir tablo.

İktidar medyanın büyük bölümünü kontrol etmekle yetinmiyor, mali ve editoryal bağımsızlığı yok ederek tüm medyayı tek sesli hale getirmek ve totaliter bir medya düzeni kurmak istiyor. Mali ve editoryal bağımsızlığın yok edilmesi gerçeğin karartılmasına, siyasal baskının ve despotizminin derinleşmesine yol açar. Editoryal ve mali bağımsızlık ile medya çalışanlarının haklarının en büyük güvencesi halk desteği, sendikalaşma ve dayanışmadır.

MEDYANIN SENDİKASIZLAŞTIRILMASI

Türkiye’de güçlü bir basın sendikacılığı geleneği var. 1990’lara kadar ana akım medya ve kamu medyasında ciddi sendikal örgütlenmeler söz konusuydu. Ne var ki 1980’lerde başlayan neoliberal karşı devrim kısa sürede medya alanına da sirayet etti. O dönemde bazı üst düzey medya yöneticilerinin (meşhur (!) yayın yönetmenlerinin günahı büyük) baskısıyla basında sendikasızlaştırma operasyonu hayata geçirildi. Medya alanı, meslekten gelen isimlerin elinden çıkarak iktidarla iç içe geçmiş ya da hükümet desteğiyle medya satın alan patronların güdümüne girdi.

2000’lerde el konulan ana akım medya organları kamu ihaleleri alan patronlardan sağlanan "havuz" desteğiyle iktidar yanlılarına satıldı. Böylece özgün bir medya türü olarak “havuz medyası” ortaya çıktı. Nispeten dengeli bir duruş sergilemeye çalışan bazı basın patronları ise bir süre sonra ellerindeki medyayı satmaya zorlandı. Kamu bankalarından sağlanan ve hâlâ geri ödenmeyen kredilerle bu mecralar yandaş patronlar tarafından devralındı. Böylece ülkenin ana akım medyası hiçbir dönemde olmadığı kadar siyasi iktidarın güdümüne girdi ve adeta tek siyasi merkezden yönetilmeye başlandı.

Medya bir yandan tek elde toplanırken (tekelleşirken) öte yandan sendikasız ve örgütsüz hale getirildi. Bu durum medya çalışanları arasında adaletsiz çalışma koşullarına zemin hazırladı ve editoryal bağımsızlığın yitirilmesine yol açtı. Mesleğin emekçileri güvencesiz ve düşük ücretlerle çalışmaya zorlanırken "mesleğin yıldızları" büyük ücretlere ve ayrıcalıklara kavuştu. Yeni medya düzeninin “yıldızları” ile mutfakta zor koşullarda çalışan emekçiler arasındaki uçurum derinleşti. Bu uçurum dayanışma kültürüne ve editoryal bağımsızlığa büyük darbe vurdu.

Ardından sıra kamu medyasına geldi. Anadolu Ajansı ve TRT’de uzun yıllara dayalı bağımsız sendikal örgütlülük dağıtıldı. Buralarda örgütlü bağımsız sendikalar tasfiye edildi. Yerlerine iktidar desteğiyle kurulan yapılar hızla büyütüldü. Böylece hem kamu hem de özel medya büyük ölçüde kontrol altına alındı. Sendikasızlaştırma ve güdümlü sendikacılık, medyadaki siyasi tahakkümün en etkili araçlarından biri haline geldi.

GERÇEKLER VE HOYRATLIK!

Bu koşullara tepki olarak hızla büyüyen az sayıdaki bağımsız ve eleştirel mecradan biri de Halk TV oldu. İktidar baskısının ters tepmesi ve halkın teveccühü sayesinde en çok izlenen kanallar arasına girdi. Bu başarıda gazetecilerin ve kanal emekçilerinin payı belirleyici. Ancak zamanla ana akım güdümlü medyadaki sorunların eleştirel ve alternatif medyaya da sirayet ettiği ve giderek daha belirgin hale geldiği görülüyor.

Ana akım medyada 1990’larda başlayan ücret uçurumları, keyfi uygulamalar, yasal güvencelerin işlevsizleştirilmesi ve mesleğin değersizleştirilmesi maalesef muhalif medyada da kendini göstermeye başladı. Halk TV, bunun en çarpıcı örneği oldu. Uzun süredir var olan ve büyük ölçüde sendikasızlıktan beslenen keyfi uygulamalar bir patlamaya yol açtı. Keyfi işten çıkarmalar ve adaletsiz muamele büyük bir tepki doğurdu.

Büyük çoğunluğu kadın olan çok sayıda televizyon habercisi istifa etti. Bundan önce de sık sık "daralma" gerekçesiyle pek çok çalışanın işine son verilmişti.

Bu tablo ana akım medyada uzun süredir bilinen bir gerçek. Üzücü olan, aynı tablonun eleştirel medyaya da yerleşmesi. Ücret asimetrisi sorunların başında geliyor. Halk TV’den istifa eden bir gazetecinin belirttiği gibi, bir "ekran yüzüne" ödenen ücretle 40 çalışanın işini sürdürmesi mümkündü. Muhabirler, kameramanlar, editörler, reji çalışanları ve destek personeli -yani ekranın arkasındakiler- çok düşük ücretlerle ve ağır koşullarda çalışıyor. Medya çalışanlarının bu devasa sorunları çözüm bekliyor.

Bu koşulları eleştirenler ise haksız suçlamalar ve lafazanlıkla yüz yüze kalıyor. "Operasyona ortak olmak", “trol”, "Türkiye’yi İsveç sanmak" ya da "küçük burjuva aydını" gibi demagojik karalamalar hakkını ve hukukunu arayanların karşısına çıkarılıyor. Haktan, hukuktan ve adaletten söz edenlere, sendika ve toplu iş sözleşmesi diyenlere yönelik bu hoyrat ve haddini bilmez üslup bir tür güç zehirlenmesinin yansıması olsa gerek.

Bu noktada can alıcı şu soruyu sormak gerekiyor: Ülkenin en çok izlenen kanalında neden sendika ve toplu iş sözleşmesi yok? Bilindiği kadarıyla patronaj, sendikalaşmayı çeşitli yollarla engellemiş. Bir tekstil fabrikasında bile kabul edilemeyecek sendikal baskılar, en çok izlenen kanalda da yaşanmış. İşte asıl mesele budur. Bu çifte standardın son bulması gerekiyor.

HAK SAVUNUCULARININ HAKLARI!

"Halk TV krizi" yalnızca bu kanala özgü tekil bir sorun değil, muhalif çevrelerdeki çalışma ilişkilerinde yaşanan derin yapısal sorunun açığa çıkmasıdır. İşçilerin haklarının çiğnenmesini haber yapan gazetecilerin kendi haklarının çiğnenmesi, örgütsüz bırakılması büyük bir çelişkidir. Muhalif medya çalışanlarının büyük bölümünün sendikasız, toplu sözleşmesiz ve örgütsüz çalıştırılması bir gerçek. Oysa bunlar temel sosyal insan hakları.

Yalnızca eleştirel medyada değil, hak arama örgütlerinde -sendika, meslek odası, sivil toplum kuruluşu- çalışan işçiler de benzer keyfilikle yüz yüze. (Bunu ileride ayrı bir yazı olarak ele almayı planlıyorum). Kendi çalışanlarının sendikal haklarını tanımayanların işçilerin ve toplumun haklarını savunması mümkün mü? İş ilişkisinin olduğu her yerde çalışanların örgütlenmesi ve haklarını koruması meşrudur.

Sendika, çalışanların sesini duyurmasının, çalışma koşullarını müzakere etmesinin ve haklarını savunmasının aracıdır. Sendika olmazsa -ister sıradan şirket patronu, isterse medya veya bir toplumsal örgütün yönetimi olsun- iktidar kendi çıkarını ve önceliklerini esasa alır. Hem iktisadi hem de siyasal gücün kötüye kullanılmasının ve keyfiliğin panzehiri sendikalaşmadır.

PANZEHİR: SENDİKALAŞMA VE DAYANIŞMA

Halk TV’deki ve diğer medya mecralarındaki çalışma sorunlarına ve adaletsizliklere karşı çare sendika ve dayanışmadır. Hak ve adalet haberciliği yapmakla yapmaya çalışanların kendi çalışanlarının hak taleplerine sağır ve kayıtsız kalması, sendikalaşmalarını engellemeye çalışması olacak iş değil. Medya dahil hiçbir yerde, bireysel pazarlıkla ya da patronun himmetiyle sorunlar çözülemez. Dayanışma ve sendika olmazsa patron her yerde patrondur.

Zor koşullarda medya patronu olmak, kimseye keyfi ve adaletsiz davranma hakkını vermez. Bütün patronlar benzer şeylerden hep yakınır: “Zor durumdayız”, “rekabet edemiyoruz” ve “kazanamıyoruz” derler. Malum patron bahanelerini bir yana bırakmak lazım. Eleştirel medyanın zorlukları malum. Buralarda çalışanlar da bunların farkında. Kimse afaki talepler ve koşullar peşinde değil Kimse mali olarak kıskaca alınan, siyasal olarak yok edilmeye çalışılan bir kanalda bu gerçeğe gözlerini kapamaz ancak keyfiliğe göz yummaları da beklenmemeli. Medya çalışanları hak, hukuk ve adalet istiyorlar. Değer verilmek ve müzakere etmek istiyorlar. Kısaca temel işçi haklarına saygı gösterilmesini istiyorlar.

Halk TV ve diğer alternatif medya patronajını çalışanların haklarına saygılı olmaya ve sorumlu davranmaya çağırıyorum. Gazetecilik mesleğinin özünü tahrip eden keyfi uygulamalardan ve editoryal müdahalelerden vazgeçmeliler. Aksi tutum, sahip oldukları yayıncılık ilkeleriyle çelişecek ve iktidar medyasına benzemelerine yol açacaktır.

Sizlere teveccüh eden milyonlar, gerçeğin sesi olmaya çalıştığınız, hak ve adaleti savunduğunuz için sizi izliyor. Bu sorumluluğun kıymetini bilin. Çalışanların taleplerini görmezden gelme, sendikaların çözüm çağrılarına kulaklarını tıkama ve yapıcı eleştirileri hoyrat bir üslupla savuşturma kolaycılığına son verin.

Editoryal bağımsızlığa ve sendikal haklara saygı ve özen gösterin. Halk TV ve diğer eleştirel medya, patronaj tarafından değil halk ve gazeteciler tarafından yaratılan mecralardır. Kendi çalışanlarının hakkını korumadan halkın haklarını korumak mümkün değildir. Çalışanların hak aramasına karşı hoyrat bir patron gibi davranmayı bırakın. Sendikaların önünde engel olmayın! Unutmayın: Bu devirde kimse sultan değil, şah değil, padişah değil!