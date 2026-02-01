Mehmet Gümüş: Buğday Tanesi şiirini 4 yıl çantamda gezdirdim!

IŞIL ÇALIŞKAN

Onun şarkılarında yeri geldiğinde bir sızı, yeri geldiğinde ise direnç var. Halk Müziğinin güçlü bestecilerinden, anlatıcı bir yorumcu Mehmet Gümüş’ten söz ediyorum. Gümüş’ün müziği, alelade bir girişle değil, sanki bir kapının gıcırdayarak açılmasıyla başlar; içeriye rüzgârı da alır, yanmış bir geçmişin külünü de.

Fatsa’nın o bitmek bilmeyen inadını sırtında taşıyan bu ses, yıllar evvel cezaevi duvarları arasında, enstrumansız bestelenen "Karadeniz"de neye tanıklık ediyorsa, bugün "Ahmet Ali"de de aynı hakikatin peşine düşüyor. Resmi tarihin görmezden geldiği, fakat halkın hafızasında demlenmeye devam eden bir adalet arayışı bu.

Hüseyin Uygun’un sözleri ve Gümüş’ün notalarıyla hayat bulan "Ahmet Ali", o bildik eşkıya romantizmine sığınmıyor. Aksine, can yakıcı bir soru bırakıyor orta yere. Adaletin bittiği yerde, insan neye evrilir? Aslancami köyünden yola çıkan, çocuk yaşta evlatlık verilmekle yaralanıp, ihanetle çelikleşen bir hayatın hikâyesi bu. Kumarı yasaklayan, tefecinin karşısına dikilen, güç dengelerini sarsan bir figürün, yarım kalmış bir hukukun içindeki izdüşümü.

Usta müzisyen Mehmet Gümüş ile yeni şarkısını ve müzik serüvenini konuştuk.

Fatsa’da doğup büyüdünüz. Sizin müziğinizde hep Fatsa, memleketin sesi var sanki. Sizi siz yapan değerlerde Fatsa’nın nasıl bir önemi var?

Çok önemi var. Bir ozanımızın dediği gibi “insan yaşadığı coğrafyaya benzer.” Yaptığım bestelerde, müzik çalışmalarında kullandığım temalarda, doğduğum Fatsa’nın ve yaşadığım İstanbul'un yanı sıra üzerinde yaşamıyor olsam da acılarını hissettiğim tüm başka toprakların izleri var.

Nasıl bir çocukluk geçirdiniz?

Biz köyde doğduk. Fatsa’ya 12 kilometre uzak bir köyde yaşadık. Büyüklerimiz yaklaşık 150 yıl önce Gürcistan'dan gelmişler. Dolayısıyla çok kültürlü bir yapıda büyüdük. Adeta müziğin içinde doğdum! Dedem ve büyükannem enstruman çalarlardı. Babam da hem kemençe ve bağlama çalar hem de elleriyle entruman yapardı. Ben de henüz 6 yaşında bağlama çalıp söyleyen bir çocuktum. Gençliğim, çocukluğum Fatsa'da geçti. En büyük sevinçlerimi de en büyük acılarımı da orada yaşadım. Ama hepsi benim onurumdur.

Röportajlarınızda genelde es geçilmiş ama bence öğretmenlik sizin işinizin mutfağı gibi. Müziğinize nasıl bir katkısı oldu?

Çok doğru bir soru. Zaten liseden sonra birçok başka üniversiteye de girebilecekken, şimdiki adı Gazi Üniversitesi olan Gazi Eğitim Enstitüsü'nün Müzik Bölümü'nü tercih ettim. 1979’un ortalarında Fatsa Lisesi’ne müzik öğretmeni olarak atandım. O zaman müzik öğretmeni yetiştiren okul azdı. Türkiye’de üç tane müzik okulu vardı. Dolayısıyla Fatsa’ya atanan ilk kadrolu müzik öğretmeniyim. Burada hem okulda hem okul dışında korolar, orkestralar kurdum. Bir taraftan da Fatsa'daki siyasi faaliyetlerin içindeydim. 12 Eylül'e kadar böyle gitti.

KARADENİZ’İ MÜZİK ALETİ OLMADAN BESTELEDİM!

Sonrası 12 Eylül... Tam 7 buçuk yıl cezaevinde kaldınız...

Evet, 12 Eylül karabasan gibi geldi. Fatsa’da o dönem çok şey oldu, çok insanın hayatı altüst oldu. Ben de onlardan biriyim tabii. Müzik öğretmeniyken cezaevine girdim. Bilinen bazı bestelerimi cezaevinde yaptım; “Karadeniz”, “Anneler Günü”, “O Sönmez”… Son iki-üç yıla kadar koşullar ağırdı, müzik aletleri yasaktı. Ama ben “Karadeniz”i zaten müzik aleti yanımda yokken bestelemiştim.

“Karadeniz” nasıl çıktı?

Dört arkadaşımızın öldürülmesini anlatıyor. Yirmi arkadaşımız, 12 Eylül kışını geçirmek için, birbirine yakın iki yayla evinde kalıyorlar. Güvenlik güçleri tespit ediyor, evi sarıyorlar. Ekip liderinin kaldığı evde hemen hızlıca karar alınıyor. Karara göre dört gönüllü arkadaşımız ön kapıdan çıkarak, diğer 16 arkdaşımızın farklı çıkışlardan kaçmasını sağlıyor. Kendileri orada hayatını kaybediyor. Onları saygıyla, özlemle anıyorum. 16 arkadaşımın çoğuyla cezaevinde birlikteydik. Hikâyeyi bize anlattılar. Ahmet Özdemir ve Erdoğan Arslan şiiri yazdılar, ben de besteledim.

Bir de o hikâyeyi “gerçek tanık”tan dinliyorsunuz…

Evet. Her defasında ağlaşarak dinledik. Şiir orada çıktı, öyküsü oradaydı. Şarkıyı benim dışımda birçok sanatçı okudu. Edip Abinin (Akbayram) kattığı duygu başkaydı. Onu da saygı ve özlemle anıyorum.

Peki o cezaevinde geçen 7 buçuk yıl hayata dair ne öğretti size?

Fatsa siyasi hareketin hızla geliştiği bir yerdi. Öyle ki, Fikri Sönmez'le Fatsa Belediye seçimlerini kazanmayı başarmıştık. Onu saygıyla anıyorum... Halkla bütünleşmiştik. Bu katılımcı demokrasi deneyimi, kimi çevrelerde rahatsızlık yaratmıştı. Sonra "Nokta Operasyonu", arkasından 12 Eylül, cezaevi, baskı, işkence. Sonuçta devrimci insanlar yaşadığı yere uyum sağlarlar. Biz de kendimizce orayı güzelleştirmeye çalıştık. Şiirlerimizi yazdık, siyasi çalışmalarımızı yaptık; bestelerimizi yaptık, korolar kurduk içerde.

Tahliye sonrası öğretmenliğe döndünüz mü?

Dönmedim. Bestelerim birikmişti içerde. Üniversiteden müzisyen arkadaşlarımın desteğiyle 1990’da birinci albümümü çıkardım: "Gülyangını Ömrümüz"

Sonrasında beş albüm… Ama sizin için, “Keşke daha çok albümü olsa, daha çok şarkı yapsa” deniyor. Sizin için bir üretimi tamamlayan şey nedir? O şarkıyı “tamam” deyip dinleyiciyle buluşturma anı nasıl geliyor?

Aslında 7 albüm yaptım. 200'e yakın da bestem oldu. Bunun dışında enstrumantal besteler, tiyatro, belgesel müzikleri ve çocuk şarkıları da yaptım. Besteye başlarken benim için önce şiir vardır. Ondan aldığım duygunun içinde oluştururum besteyi. Sonrasında hemen piyasaya sürmek doğru olmaz. Başka bir şarkıyla benzeşme olabiliyor. Önce aileme dinletirim. Çok iyi seçici eşim, kızım ve oğlum var. Daha sonra, başta dostum Onur Akın olmak üzere sanatçı arkadaşlarımın fikirlerini alırım. Bu yüzden bu aşamada altı ay kadar beklerim.

Yani şarkıyı “demlenmeye” bırakıyorsunuz.

Aynen öyle! “Buğday Tanesi” şiirini 4 yıl çantamda gezdirdim. Çünkü İbrahim Karaca’nın şiiri çok büyüktü. Beste çıktıktan sonra da hemen piyasaya sürmek doğru olmazdı.

Son eseriniz "Ahmet Ali"yi bestelerken sizi etkileyen ne oldu?

Tabii ki önce Ahmet Ali'nin karakteri, öyküsü ve dostum Hüseyin Uygun'un şiiri oldu, duygu kaynağım.

Ahmet Ali, haksızlığa karşı çıkan, tefeciliği, kumarı yasaklayan; darda olanlara el uzatan bir katakter.

Ahmet Ali, 1946'da Fatsa'nın Aslancami köyünde doğar. Çocuk yaştayken; erkek çocuğu olmayan zengin Topal Ağa'ya evlatlık verilir. Biraz büyüdükten sonra ağanın kızlarından biriyle evlendirilir. Ağanın servetine göz diken biri, Ahmet Ali'nin karısını kaçırır. Çıkan arbedede yaralananlar olur. Daha sonra Topal Ağa, kızını kaçıran aile ile barışır ve kızını onlara verir. Sonrasında Ahmet Ali'yi öz ailesinin evine geri gönderir. Ahmet Ali, karısının kaçırılma olayında yaşananlardan dolayı tutuksuz yargılanmaktayken askere gider. Bu sırada dava sonuçlanır ve Ahmet Ali bu davadan ceza aldığını öğrenir ve askerden firar eder. Memleketine gelerek dağlara çıkar. (Ahmet Ali, aynı zamanda Anadolu eşkıya geleneğinin son temsilcisidir.)

Ancak o, sıradan bir eşkıya değildir. Hükmünün geçtiği tüm bölgede kumarı yasaklar. Tefecileri yıldırır. Haksızlığa uğrayan herkesin yanında durur. Zor durumda olanlara yardım eder. Halkın sevgisini kazanır; bu sayede uzun yıllar boyunca ele geçmez.

Ahmet Ali, bölgede yaşayan bir kadınla duygusal ilişki yaşamaktadır. Düşmanları, kadını korkutarak işbirliğine zorlarlar. Ahmet Ali sevgilisinin evine geldiği bir akşam, kadın jandarmaya haber verir. Jandarma, evin çevresinde mevzilenir. Ahmet Ali evden çıkarken; sevgilisi, plan gereği el fenerini yakıp söndürerek jandarmaya işaret verir.

Ahmet Ali çemberin içinde kalır ve orada öldürülür... 1974

Ben Ahmet Ali’nin evini de gördüm. Klibi de onun yaşadığı bölgede çektik. Aslancami köylüleri bize çok destek oldu, onlara çok teşekkür ederim.

Bu şarkı, hızlı tüketim çağında sizde güçlü bir “hikâye anlatıcılığı” tarafı olduğunu düşündürdü. Bu tezatlığı nasıl açıklarsınız?

Doğru öyküsü olan eserler eskimiyor. “Karadeniz” örneğin; 1990’da duyuldu ve hâlâ söylenmeye devam ediyor...