Meksika’nın ilk kadın başkanının kutlayacak çok şeyi var: Sheinbaum’un ilk yılı

Kurt HACKBARTH

15 Eylül'de, Meksika tarihinin ilk kadın Başkanı Claudia Sheinbaum, Bağımsızlık Günü'nün geleneksel “grito” ritüelini, başka bir deyişle bağımsızlık çığlığını gerçekleştirmek üzere Ulusal Sarayın balkonuna çıktı. Sheinabum, Meksika tarihindeki göz ardı edilmiş kadın figürleri tanıma hedefi doğrultusunda, bağımsızlık kahramanları arasında Josefa Ortiz Téllez-Girón, Leona Vicario ve ‘La Capitana’ (Kaptan) Manuela Molina gibi kadın direnişçileri de andı. Sheinbaum’un “Çok yaşa” dediği her isimde, Meksiko City'nin merkezi meydanı Zócalo’yu dolduran kalabalık da coşkuyla tezahürat yaptı. Onlar için Başkan Sheinbaum’un ilk yılı büyük bir başarıydı.

Bu tören, Sheinbaum yönetiminin birinci yılını geride bıraktığı sırada gerçekleşti. Presidenta (İspanyolca: başkan [dişil]) 1 Eylül’de, ilk yıllık değerlendirme konuşmasını gerçekleştirdi, ardından da 32 eyaletin tamamında da benzer konuşmalar yaptı. Anlatacağı çok fazla olumlu gelişme vardı.

En güncel verilere göre, önceki başkan Andrés Manuel López Obrador (AMLO) döneminde yoksul olan 13.4 milyon kişi kurtarıldı, gelir eşitsizliğini ölçen Gini katsayısı da 0.426’dan 0.391’e geriledi. Sheinbaum’un ilk yılı aynı zamanda federal yargının doğrudan halk tarafından seçilmesini sağlayan yargı reformu, yerli ve Afro-Meksikalı halklara daha fazla özerklik tanınması, kadın hakları için bir “Meksika ERA” dönemi, demiryolu ve sosyal konut inşaatı gibi hukuki reformlara da sahne oldu.

Sheinbaum, Trump'ı üç ayrı kez ertelemeye zorladığı sürekli yaklaşan vergi tarifesi tehditlerine rağmen makroekonomik rakamları da sağlamlaştırdı. AMLO döneminde başlatılan asgari ücret artışları, kadınlarda emeklilik yaşının 60’a düşürülmesi, eğitimin tüm kademelerinde okul bursu, küçük üreticilerden alınan temel gıda ürünlerinin satıldığı ‘kamu refahı mağazaları’ gibi bazı girişimler ise sürdürmeye devam etti. Bunların yanı sıra yaşlılara yönelik evde sağlık-bakım hizmetleri, uydu ve elektrikli mini araç üretimi, kadın, bilim ve teknoloji gibi yeni bakanlıkların kurulması gibi kendi projelerini de hayat geçirdi. Tüm bu projeler, Meksika’daki cinayet oranlarında da yüzde 25’lik bir düşüş yarattı. Bütün bunların ışığında Sheinabum’un yüzde 80 civarında bir sabit onay oranı ile dünyanın en beğenilen liderlerinden biri haline gelmesi de şaşırtıcı olmadı. Sheinbaum yönetimi Meksika'nın uluslararası projeksiyonunu da güçlendirdi.

PLAN MÉXİCO

Ancak güçlü bir ilk yıl, Beyaz Saray ve ulusal güvenlik devletinin diğer kesimlerinden gelen zorba baskıları veya çılgın bombalama tehditlerini engellemek için tek başına yeterli olmadığı gibi, Meksika'nın çok kutuplu dünyanın hızla değişen gerçekliklerine otomatik olarak ayak uydurmasını da doğrudan sağlamayacaktı. Tüm bunları sağlamak içinse Sheinbaum, ‘Plan México’yu başlattı: Enerji gibi stratejik alanlarda devlet liderliğini kullanarak sürdürülebilir ulusal kalkınma yaratmak için Meksika merkezli bir model geliştirmek üzere tasarlanmış bir endüstriyel planlama ve ithal ikamesi girişimi.

Plan, AMLO’nun egemenlik ve kendi kendine yetme hedeflerini, bilim ve teknolojiye ağırlık veren bir yaklaşımla birleştirerek tren ve liman gibi altyapıları güçlendirmek ve anayasayla güvence altına alınmış sosyal haklara dayalı bir refah devleti inşa etmeyi öngördü. Planın kapsamında, ayrıca, (Meksika ihracatının yaklaşık yüzde 80'i ABD'ye gitmeye devam ederken) ülkenin kuzey komşusuna olan bağımlılığını azaltmak için pazar çeşitlendirmesi de acil bir konu olarak yer aldı.

Teoride Meksika’nın ihtiyacı olan tam da bu planmış gibi gözükse de pratikte çeşitli kaygı unsurları mevcut. 1990'larda NAFTA'nın tarife avantajlarından ve ardışık neoliberal hükümetlerin sağladığı vergi indirimlerinden yararlanarak belirlenen ve sınır bölgelerinde düşük ücretli montaj işçiliği gibi karanlık bir alan yaratan ‘maquiladora’ modelininin hızlıca yaygınlaşması, hâlâ hafızalarda taze.

2016 yılında Kurumsal Devrimci Parti (PRI) Başkanı Enrique Peña Nieto’nun Çin'in özel ekonomik bölge modelini (SEZ) ülkenin en yoksul dört eyaletine ithal etmeye çalışmasıyla bir kez daha bu bölgelerde ikamet eden nüfusa gerçek faydalar sağlamak yerine vergi indirimlerini odağına alan maliyetli bir projenin gerçekleştirilmesi de başka bir örnek.

Plan México ise tam da bu noktada devreye girdi. Planın bilgi üretimi ve fikri mülkiyet üzerinden yerel kalkınmaya gerçek anlamda odaklanması hayati önem taşımakta. Amaç, doğrudan yabancı yatırımları hedef alan bir şekilde, sanayi politikasının genel hedefleriyle de uyum içinde yerel sanayilerin stratejik olarak güçlendirilmesi. Plan aynı zamanda devlet müdahalesinin, kamu altyapısının özel sektör devleri için seferber edilmesinden ibaret olmaktan çıkmasını öngörüyor.

Ancak pratikte, ilk girişimler, çok dar bir düzlemde yabancı yatırımcının bekasını korumaya dönük bir çerçevede ilerliyormuş gibi gözüküyor. Coca Cola ve Nestlé gibi uluslararası tekellerin Meksika’da üretim yapıp “Made in Mexico” etiketiyle satış gerçekleştirmesinin bir başarı olarak ele alınması da geçmişin başarısız modellerini anımsatıyor.

POLİTİKA MI YOKSA BASKILARIN SONUCU MU?

Bir diğer konu ise Çin. İlkbaharda Sheinbaum yönetimi, tekstil, ayakkabı ve tüketim mallarına yönelik küçük tarifeler getirdi. Hedeflenen, Meksika'nın onlarca yıldır ABD'ye karşı verdiği mücadele göz önüne alındığında, yerli üretimi yüksek hacimli ve düşük fiyatlı ithalata karşı korumaktı ki bu da, anlaşılabilir bir önlemdi.

Ne var ki 10 Eylül'de açıklanan ikinci dalga, elektronik cihazlar ve otomobiller de dahil olmak üzere bin 400'den fazla ürünü kapsayan yüksek bir vergilendirme oranına sahip bir paketti ve yüzde 50'ye varan gümrük vergileri içeriyordu. Sheinbaum yönetimi, bu politikanın Meksika ile serbest ticaret anlaşması olmayan tüm ülkeleri kapsamına alması konusunda ısrarcı olsa da, asıl hedefin Çin olduğu apaçık ortadaydı. Plan México kapsamında ulusal kalkınmayı teşvik etme iddiasıyla yürürlüğe giren gümrük vergisi politikasının, Meksika şirketlerini Çin'in yeşil teknolojilerden mahrum bırakarak ABD’ye daha da bağımlı hale getirmesi, hele ki Trump yönetimindeki ABD’nin enerji dönüşümünde son hızla geriye gittiği bir dönemde, oldukça ironik olurdu.

O sebepten tam burada şu soru doğuyordu: Bu kararın ne kadarı meşru sanayi politikası endişelerinden, ne kadarı ise ABD'nin Çin karşıtı zorbalığını yatıştırma çabasından kaynaklanıyordu? Eğer esas etken ikincisiyse, Meksika artık ABD'nin hiçbir tavizle yetinmeyeceğini ve her zaman daha fazlası için geri döneceğini bilmeli. 2026 yılına ilişkin hedef ve politikaların belirleneceği USMCA için istişareler başlarken, Meksika'nın bu gerçeği her zamankinden daha fazla göz önünde bulundurması ise şart.

ZÓCALO’YA ZAFERLE YENİDEN DÖNÜŞ

5 Ekim’de, Zócalo Meydanı tekrar Sheinbaum’un ilk yıl kutlaması için dolacak.* Kutlanacak çok şey var. Tarihin bu karanlık döneminde Meksika, kalkınma, haklar ve sosyal refahı birleştirmede etkileyici ilerlemeler kaydetmekle kalmıyor, aynı zamanda böyle bir projenin seçimlerde popüler, hatta sandığı domine eden olabileceğini de gösteriyor.

Bu yönüyle de dünyada şiddet ve saldırganlık gösteriyle meşruiyet arayan neofaşist eğilimlerin karşısında bir umut ışığına dönüşüyor. Dahası Meksika, Sheinbaum'la hem siyasi hem de teknik alanda yetenekli bir lidere sahiplik ediyor.

Önlerindeki güncel zorluk ise, söylemde kalan ekonomik egemenliği gerçek adımlarla desteklemek olarak şekilleniyor. Bu da zor ama gerekli, ve de daha fazla ertelenemeyecek kararları da beraberinde getiriyor.

*Bu makale 1 Ekim tarihinde kaleme alınmıştır.

Kaynak: Jacobin

Çeviren: Bilge Su YILDIRIM