Mektubun cevapları

İpek Sarıca - Avukat

2023 yılının temmuz ayının sonunda Akbelen Ormanı’nın dörtte üçünün kesilmesi ile çalışmalar başlamış ve çalışmalar 2024 yılının yazına kadar devam etti. Maden ocağı zeytinliklerin olduğu yerde durdu. 15 Eylül 2025 tarihine kadar maden sahasında ciddi bir çalışma olmadı. Çalışmaların azalması ile Milas-Ören yolundan yaklaşık olarak her beş dakikada üç adet kömür ile dolu kamyon hızla geçmeye başladı.

Akbelen Ormanı’nın kesiminden sonra şirket aleyhine gerçekleşen ilk gelişme 12 Mart 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı’nın acele kamulaştırma kararının 14 Mart 2024 tarihli Cumhurbaşkanı kararı ile geri alınmasıydı. Geri alınmasının nedeni acele kamulaştırma için gerekli olan kamu yararı kararının verilmeden yapılmış olmasıydı.

Birkaç ay sonra haber sitelerinde Yeniköy Kemerköy Enerji’nin bizleri de şikâyet ettiği Hazine ve Maliye Bakanlığı’na mektubu yayınlandı. Şikâyet mektubunda aşağıdaki gerekçeler ile daha az kar ettiklerinden yakınıyorlardı:

■ Maden açık işletme iznin iptali davası,

■ Çevre izin ve lisans belgesi iptali davası,

■ Zeytincilik mevzuatı sınırlamaları nedeniyle kamulaştırma işlemi talebimize dair tesis edilen idari işlemlerin iptali davası,

■ Kömür tedarikinin imkansızlığı.

Bu mektup üzerine devlet ve sermaye işbirliği bozulmaması için bu sefer devlet tarafından harekete geçildi. İlk hareket MAPEG tarafından acele kamulaştırma için gerekli olan kamu yararı kararı 16 Temmuz 2024’te verildi. Kamu yararı kararı ile önlerindeki tek engel zeytinliklerdi. Zeytin içinde muhalefetin dört bir yanda mücadele ettiği 5 Haziran 2025 tarihinde meclise ikinci kez sunuldu. 7554 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa teklifi mektup üzerine gerçekleştirilen ikinci hareket oldu.

Yasa teklifinde Akbelen için en önemli nokta Yeniköy ve Kemerköy, Yatağan termik santrallerinin işletilmesi için maden ruhsat alanlarında bulunan zeytinliklerin sökülüp bir başka sahaya taşınabilmesine izin veren Maden Yasası’na Geçici 45. Maddesi eklenmesini ön gören maddeydi. 19 Haziran 2025 tarihinde AKP-MHP işbirliği ile TBMM’den iki kişiye özel kanun çıkarılmasını sağlayan yasa teklifi sadece TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda görüşülerek kabul edildi. Ardından da genel kurulda da kabul edildi ve 24 Temmuz 2025 tarihli resmi gazetede yayınlandı.

Çok geçmeden 04.08.2025 tarihinde MAPEG tarafından hukuken şekil bakımından ne olduğu belirsiz olan Maden Kanununun Geçici 45 inci Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları yayınladı. Usul ve Esaslar’da zeytinliklerin sökümü için neler yapılması gerektiği düzenlenmiş. Örneğin başvurucu (iki şirketten biri) tarafından uzman heyeti oluşturularak zeytin ağaçlarının taşınması ardından tutma ihtimalinin hesaplanması ve rapor hazırlanması gerekmektedir. Uzman heyetinin tüm heyeti başvurucuya yükletilmiş, yani şirketler kendi bilim insanlarını kiralayacaklar! Zeytinlerin sökümü için bir profesör ünvanına sahip ziraat mühendisin onayı gerekli. 15 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen zeytin sökümüne onay veren kişi ise AKP Muğla 25, 26 ve 27. dönem milletvekili adayı ve 2019 yerel seçimlerinde de AKP Fethiye Belediye Başkan Adayı olan Muhittin KARABAŞ olduğu ortaya çıktı.

Maden Kanununun Geçici 45 inci Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları yayınlanması ardından Geçici 45. Maddede gösterilen yerlerin içinde zeytinliği bulunan 77 zeytin üreticisi yurttaş tarafından Usul ve Esasların iptali için Danıştay’da dava açıldı. Davanın en önemli amacı dava konusu Usul ve Esaslar’ın yürütülmesinin durdurulması karar verilmesi ile ruhsat sahalarının içinde olup da yurttaşın sahip olmadığı zeytin ağaçlarının taşınmasını önlemek. Ancak bu yazının yazıldığı ana kadar halen dosyada bir hareketlilik yok. Yargı sistemindeki bu sessizlik şirketlerin lehine olarak gelişti ve 15 Eylül’de 151 adet zeytin ağacının üstünde bulunan meyveleri ile taşımasını, yani yangından mal kaçırılmasını sağladı ve sağlamaya devam edecek gibi de duruyor. Ne yazık ki acele hal sadece acele kamulaştırma süreçleri için geçerli hale gelmiş durumda.

Yargıdaki acelesizlik hali karşısında direnmekten başka çareleri kalmayan ve 15 Eylül’de zeytinleri korumak için sahada bulunan Muhtar Nejla IŞIK, Tuncer ŞALLI, Serpil ŞALLI ve Seçil ŞALLI gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra İlçe Jandarma’dan serbest bırakıldılar.

Ekoloji mücadelesinde devlet ve sermaye ilişkisinin başına bela olan üç şey var: hukuk, basın ve direniş.

Mektupta bolca yurttaşlar tarafından açılan davalar defalarca şikâyet edilmiş, çalışmalarının önündeki engel olarak anlatılmıştır. Mektuba göre yurttaşların haklarını araması sermayenin önündeki büyük engellerden biri olmuş. Halbuki Aydın İdare Mahkemesi’nin termik santrallerin kapatılması gerektiğine dair kararının uygulanmaması üzerine verilen 2005 tarihli AİHM Okyay ve Diğerleri/ Türkiye kararı halen uygulanmış değil. Umarız ki Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bu konuya da el atar.

Özel Harekat eski Başkanı Süleyman Karadeniz, 13.08.2025 tarihinde Muğla’ya emniyet müdürü olarak atandı. 27 Ocak 2025’te Limak’ın sahibi ve eski yönetim kurulu başkanı Nihat Özdemir, Limak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezai Bacaksız ve beraberindeki heyet ziyaret Karadeniz’i etmiş ve fotoğraflar Özel hareket Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanmıştı. Kendisinin Devlet Bahçeli ile pek samimi fotoğrafları da mevcut. İkizköylüler, 15 Eylül sabahı özel hareket timleri de İkizköy’de olduklarını gözlemlediler. Böylelikle Akbelen Direnişi’ni engellemek için gerekli bir diğer adım daha atılmış oldu. Önümüzde Valiler Kararnamesi var, merakla bekliyoruz.

Şikâyet mektubunun diğer önemli bir cevabı da yayınlanması için önünde hiçbir engel olmayan Cumhurbaşkanı’nın Acele Kamulaştırma Kararını yayınlanması ile olacak! Siz siz olun dilekçe hakkınızı her zaman kullanın, bakın bir mektup nelere kadir.