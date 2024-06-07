Menderes sahilleri yaza hazır

BirGün EGE

Menderes Belediyesi sahil bölgesinde yaz sezonu hazırlıklarını hızlandırdı. Ot temizliği, ilaçlama yapılırken tabela, yönlendirme ve uyarı levhaları da yenileniyor. Çalışmalar Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü birlikteliğinde gerçekleştiriliyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri de tabelaları yeniliyor.

Çalışmalarla ilgili konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “Sahil için özel ve özenli çalışma yapıyoruz. Yaklaşan yaz sezonuyla birlikte oluşabilecek haşere yoğunlaşmasına karşı önlemlerimizi alıyoruz. Tabelaları da yenileyerek vatandaşlarımız için daha faydalı hale getirdik. Sahil bölgemizde çalışmalarımız devam edecek. Turizm bölgemiz bizim gözbebeğimiz. Bölgemize en iyi şekilde bakıp hak ettiği ilgiyi göstereceğiz. Turizm bölgemizi cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.