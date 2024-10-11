Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal: Muğla’mızı anlatmak istedik

Halil ERTUNÇ

31. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği, 4-5-6 Ekim tarihlerinde gerçekleşti. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi işbirliği ile düzenlenen şenlikte atölye çalışmaları, tiyatro gösterileri, söyleşiler, el emeği ürünlerin yanı sıra resim ve fotoğraf sergileri, boyama atölyeleri, Değirmendere Kanyon Yürüyüşü, Yeni Türkü ve Pinhani konserleri ile Cumhuriyet Gazetesi 79. Yunus Nadi Ödül Töreni gerçekleştirildi.

Etkinlikler sonrası Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ile bir araya gelerek sohbet ettik. Başkan Köksal, “Muğla’mızı daha görünür kılmak, kültür turizminden mutlaka hak ettiğimiz payı almak istiyoruz. Yerelden beslenen ulusala, oradan da evrensele seslenen etkinlikler yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Festivalin bu yılki temasına ve etkinliklerine dair bir değerlendirme yapabilir misiniz?

Temelleri 1984’te dönemin Belediye Başkanı Erman Şahin tarafından atılan şenliğimizi ilçemiz ‘Menteşe’ diye yazılsa da Muğla diye okunur’ dedik ve 31. Uluslararası Muğla Kültür ve Sanat Şenliği adıyla gerçekleştirdik. Muğla’mızın özünü, kültürünü ve değerlerini daha ön plana çıkardığımız, ulusal ve uluslararası alanda Muğla’mızı daha görünür kıldığımız bir şenlik oldu. Yerelden beslenen ama ulusala seslenen bir şenlik gerçekleştirdik. Cumhuriyet Gazetesi Yunus Nadi Ödül Törenini Muğla’nın merkezi Menteşe’de yaptık. Türkiye’nin aydınları, yazarları, karikatüristleri, şairleri, bilim insanları ve sosyal bilimcileri Menteşe’de ağırladık ve büyük bir hayali gerçekleştirdik. Bu bizim için çok kıymetliydi. Zira Cumhuriyet Gazetesi Yunus Nadi Ödülleri ilk kez İstanbul dışında başka bir şehirde Muğla’da Menteşe’de yapıldı.

Çok değerli devlet sanatçısı Prof. Dr. Devrim Erbil’in ‘Menteşe’ye Sevgiler’ sergisini tarihi Sekibaşı Hamamı’nda açtık. Türk sinemasının son dönemdeki en özgün yönetmenlerinden, hemşerimiz Yüksel Aksu’yu uzun bir aradan sonra ilk kez Muğlalılar ile buluşturduk. Türk mitolojisi, Şamanlık ve Türk destanları üzerine önemli bilimsel çalışmalar ve kitaplar yazan yazar Prof. Dr. Fuzuli Bayat’ı ağırladık. Mimar Ertuğrul Aladağ ve Şehir Plancısı Kerem Ekinci ile kentsel mimari mirasımızı konuştuk. Fotoğraf sanatçısı Erdinç Özal’ın Muğla fotoğraflarını sanatseverlerle buluşturduk. İçinden kanyon geçen bir ilçemiz var ve bunu tanıtmak istedik. Şenlik kapsamında Değirmendere Kanyonu’na bir doğa yürüyüşü yaptık. Çok keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bunun yanında çocuklara yönelik atölyeler ve tiyatro gösterileri düzenledik. Yaş almışlarla Yeni Türkü’de, gençlerle Pinhani konserinde buluştuk. Yerelden beslenen ama dünyada ki vizyonu yakalayan bir şenlik oldu.

Festivale katılım oranı nasıldı? Özellikle yerel halk ve turistlerin ilgisi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Geçen yıllara nazaran katılımın yüksek olduğu bir şenlik oldu. Yazarlar, şairler, bilim insanları, sivil toplum kuruluşları ve çevre ilçelerden de katılımın yanında halkımız ve üniversiteli gençlerimiz yoğun ilgi gösterdi. Çünkü şenliğimizde eğlencenin yanında, kentin tanıtımına katkı koyan etkinlikler, söyleşiler, yöresel mutfağımızı, coğrafi işaretli ürünlerimizi, zeybeğimizi, masallarımızı yani kültürel mirasımızı da tanıtmaya çalıştık.

Sanatçılarla ve etkinlik organizatörleriyle geri bildirimlerde ne tür diyaloglar yaşandı?

Gelecek yıllar için bu festivali daha da iyileştirmek adına hangi öneriler öne çıktı? Şenlik sonrası yapılan geri bildirimler çok olumlu oldu. Halkımızın keyif aldığı ve 3 gün süren dolu dolu bir şenlik oldu. Yönetmen Yüksel Aksu, Yeni Türkü ve Pinhani şenliğin içerik anlamında fark yarattığını ifade ettiler.

‘DÜNYA KENTİ VİZYONU’

Bu tür kültürel etkinliklerin Menteşe ilçesinin tanıtımına ve turizm potansiyeline olan katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Biz, çok değerli bir mirasa sahibiz. Saburhanemiz, Arastamız, mutfağımız, Karabağlar yaylamız, yaşam kültürümüz, folklorumuz, mimari mirasımız, meydanımız, han ve hamamlarımız, Değirmendere Kanyonu’muzla çok özel bir coğrafyada yaşıyoruz. Kentsel, doğal ve arkeolojik sit alanlarına sahip çok özel bir mirasın üzerinde yaşıyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras ile birlikte tüm bu değerlerin tanıtımına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Aras Başkanın ‘Dünya Kenti Muğla’ vizyonu çerçevesinde tanıtıma yönelik çabalarımızı sürdüreceğiz. Sahip olduğumuz değerleri ön plana çıkaracağız. Bu da ancak kültürel ve sanatsal faaliyetlerle olabilir. Bu şenlik bu anlamda çok değerliydi. Dünya Kenti Muğla vizyonu ile çıktığımız bu yolda kültürü ve tarihi ile çok iyi korunmuş Muğla’mızı kültür ve sanat şenlikleri ile dünyaya anlatmak istedik.

Belediyenizin kültür ve sanat alanındaki gelecekteki projeleri neler?

Festivalin ardından bu alandaki yatırımlarınız devam edecek mi? Biz Dünya Kenti Muğla vizyonumuzla Muğla’mızın özünü, kültürünü ve değerlerini daha ön plana çıkararak ulusal ve uluslararası alanda Muğla’mızı daha görünür kılmak, kültür turizminden mutlaka hak ettiğimiz payı almak istiyoruz. Yerelden beslenen ulusala, oradan da evrensele seslenen etkinlikler yapmaya devam edeceğiz.