Menteşe Belediye Tiyatrosu mayısta kapalı gişe oynuyor

BirGün EGE

Menteşe Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenen farklı türdeki tiyatro oyunlarına, her yaştan yurttaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Tiyatro ekibi tarafından sahnelenen her oyun kapalı gişe oynarken, bu ay sahnelenen oyunların davetiyeleri ise tamamen tükendi.

Menteşe Belediye Tiyatrosu tarafından Zihni Derin Alışveriş Merkezi’ndeki Ayhan İçöz Salonu’nda 10 - 11 Mayıs tarihlerinde saat 20.30’da İngilizce olarak ‘Juliet ve Romeo’ oyunu, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30’da ‘Beyaz’ isimli dram türündeki oyun sahnelendi. Komedi türündeki 2 perdelik ‘Tom, Dick ve Harry’ isimli tiyatro oyunu, 20 Mayıs’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde, 27 Mayıs’ta ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 20.30’da sanatseverlerle buluşacak.