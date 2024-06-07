Menteşe Belediyesi 30 ton kireç dağıttı

BirGün EGE

Menteşe Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında kentsel sit alanındaki mahallelerde 30 ton kireç dağıttı.

Kireç dağıtımında çocuklarla birlikte badana yapan Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, “Kırmızı kiremitleri, beyaz badanalı evleri ile tanınan Menteşe’nin kentsel sit alanında çocuklarımızla birlikte badana yaptık. Menteşe’de yaz aylarında evlerin beyaz badanaya boyanması bir gelenek. Biz de bu geleneğimizi yaşatıyor ve mahallelerimizi birlikte güzelleştiriyoruz. Daha temiz bir Menteşe için çalışacak, kentsel sit alanı içerisindeki tarihi dokumuzu hep birlikte koruyacağız” dedi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında eski kent dokusu içerisinde yer alan Kiramettin, Camikebir, Karamehmet, Karşıyaka, Hacı Rüstem, Balıbey, Şeyh, Müştakbey ve Orta mahallelerinde muhtarlarla birlikte toplam 30 ton kireç dağıtıldı.