Menteşe Dans Festivali başladı

BirGün EGE

Menteşe Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve Azerbaycan, Sırbistan, Makedonya, Bulgaristan, Ankara ve Yatağan’dan gelen dans gruplarının yer aldığı 1. Uluslararası Halk Dansları Şenliği yoğun katılımla gerçekleşti. Şenlik Cumhuriyet Meydanı’ndan davul zurna eşliğindeki yürüyüş korteji ile başladı.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Kültür Festivali ve Düğün Yemekleri Festivali gibi uluslararası etkinliklere imza attıklarını belirterek, “Farklı kültürlerin, coğrafyaların hafızasını birlikte hissediyoruz. Her bir ekip, topraklarının ezgilerini, renklerini, hikâyelerini ve geleneklerini bu bizimle paylaşıyor.

Muğla’nın tam kalbinde, Menteşe’de dostluk rüzgârları esiyor. dillerin buluşmasında, birbirinden renkli kültürlerin, kıyafetlerin, dansların aynı sahneyi paylaşmasına hep birlikte tanıklık ediyoruz. Şenliğin sizlerle buluşmasında emeği geçen ekip arkadaşlarıma, farklı ülkelerden gelen dans ekiplerimize, Ankara’dan gelen AFTUD ve kardeş ilçemiz Yatağan’dan gelen ASFAD ekibine ve siz kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi. Açılış ve plaket töreninin ardından, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Sırbistan, Makedonya ve Bulgaristan’dan gelen dans grupları, kültürel ezgilerini ve danslarını sergiledi.