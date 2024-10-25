Menteşe’de 5 farklı oyun sergileniyor

BirGün EGE

Menteşe Belediye Tiyatrosu yeni sezon perdelerini bugün açıyor. Ekim-Ocak dönemine 5 oyunla girecek olan Menteşe Belediye Tiyatrosu, oyunlarını Ayhan İçöz ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde sahneleyecek.

25 Ekim Cuma günü Ayhan İçöz sahnesinde Ölüm ve Bakire oyunuyla başlayacak olan gösteri takvimi şöyle:

“Ayhan İçöz Sahnesi; 1 Kasım 20.00 / Biz Size Hayranız (Komedi), 8 Kasım 20.00 / Ölüm ve Bakire (Dram), 22 Kasım 20.00 / Biz Size Hayranız – Özel Gösterim (Komedi), 29 Kasım 20.00 Juliet and Romeo (İngilizce Komedi), 30 Kasım 14.00 Oyuncaklar Dünyası (Çocuk Tiyatrosu). Ayhan İçöz Sahnesi; 6 Aralık 20.00 / Ölüm ve Bakire (Dram), 13 Aralık 20.00 / Juliet and Romeo (İngilizce Komedi), 14 Aralık 14.00 / Oyuncaklar Dünyası (Çocuk Tiyatrosu) Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi; 20 Aralık 20.00 / Ödenmeyecek, Ödemiyoruz (Komedi).