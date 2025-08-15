Menteşe‘de açık hava sinema geceleri

BirGün EGE

Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Sinema Geceleri, yaz ayları boyunca merkez ve kırsal mahallelerde sinemaseverlerle buluşuyor. Geçen hafta Çiftlik Mahallesi’nde ‘Can Dostlar’ filminin gösterimiyle başlayan sinema geceleri, geçen çarşamba akşamı saat 20.30’da Kafaca Mahallesi General Fikret Demirtaş Parkı’nda ‘Bizim Köyün Şarkısı’ filmiyle devam etti.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, sinema geceleri ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Menteşe Belediyesi olarak, kültür ve sanatı her yaştan vatandaşımıza ulaştırmayı çok önemsiyoruz. Yaz tatili başladığında dedik ki, mahallelerimize sinemayı getirelim. Çünkü kültür ve sanat sadece kent merkezinde değil, her sokakta, her parkta, her mahallede olmalı. Geçen hafta Çiftlik Mahallemizde ‘Can Dostlar’ filmiyle başlayan açık hava sinema gecelerimiz, yarın akşam da ‘Bizim Köyün Şarkısı’ filmiyle Kafaca Mahallemizdeki hemşehrilerimizle buluşacak. Menteşe Belediyesi olarak kültürel ve sanatsal etkinliklerimizi mahallelerimizde her yaştan vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz.”

Çocuk ekibinin rol aldığı ‘Can Dostlar’ filmi, sürekli telefonlarıyla vakit geçirerek sokakta oynamayı unutan çocukların hikâyesini anlatıyor.

Güldür Güldür Show’un ‘Bizim Köyün Şarkısı’ filmi ise İstanbul’da yaşayan ve müzik yarışmasına katılma hayali kuran Çınar’ın, köydeki yeni arkadaşlarıyla birlikte bu hayalini gerçekleştirmek için verdiği çabayı konu alıyor.