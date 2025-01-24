Menteşe’de bir ton portakal dağıtıldı

BirGün EGE

Menteşe Belediyesi, üreticilere ve ihtiyaç sahibi yurttaşlara destek olmaya devam ediyor. Belediye tarafından yerel üreticilerden temin edilen 1 ton portakal 3’er kiloluk poşetler halinde, belediye ekipleri tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi yurttaşlara teslim edildi.

Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, yapılan destekle ekonomik zorlukların yaşandığı kış aylarında hem üreticilerin desteklenmesi hem de ailelerin sağlıklı gıdaya erişiminin kolaylaştırılması hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:

“Yerel üreticilerimizden aldığımız portakalları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırarak hem üreticilerimizi destekliyor hem de komşuluk dayanışmamızı güçlendiriyoruz. Amacımız, halkımızın refah seviyesini artıracak projelerle ilçemizde dayanışma kültürünü daha da geliştirmek. Her zaman halkımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.”