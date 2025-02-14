Menteşe’de dirençli kent çalışmaları

BirGün EGE

Menteşe Belediyesi tarafından kentin yapı envanterinin belirlenmesi ve yapıların depreme karşı dirençli hale getirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Menteşe Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası işbirliğiyle yerleşim alanlarının planlı, güvenli ve dayanıklı bir şekilde inşa edilmesi ve yeniden yapılandırılması hedefleniyor.

Gerçekleştirilecek çalışmalar doğrultusunda, Menteşe’nin planlı, güvenli ve sürdürülebilir kent gelişimini sağlamak amacıyla yapı envanteri oluşturulacak ve depreme karşı dirençli bir kent inşa edilecek.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, “Bu çalışma, yapı envanterimizi oluşturarak depreme karşı dirençli bir kent inşa etme hedefimizin önemli bir adımı. Bilimsel ve teknik esaslara dayalı sağlıklı şehirleşme ve doğru planlama çerçevesinde mimarlık ve mühendislik hizmetleriyle şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz” dedi.