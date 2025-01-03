Menteşe’de ‘Her Kapıda Bir Fidan’

BirGün EGE

Muğla’da yaşanan orman yangınları sonrası üreticilerin, yurttaşların zarar gören bahçeleri nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ‘Her Kapıda Bir Fidan’ projesini başlattı. Menteşe’de 110 bin ceviz ve zeytin fidanı dağıtımı başladı.

Bugüne kadar 258 bin meyve fidanı (zeytin, kestane, badem, ceviz, keçiboynuzu) dağıtılarak, yaklaşık 10 bin dekar tarım arazisinde fidanların toprakla buluşması sağlandı. Proje Menteşe ilçesinden sonra diğer ilçelerde de sürecek.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ‘Her Kapıda Bir Fidan’ projesiyle toprakların yeniden fidanlarla buluşacağını, tarım kenti Muğla’nın üretmeye devam edeceğini belirtti. Başkan Aras, “Vatandaşlarımızın arazilerinin, bahçelerinin, arı kovanlarının yangından zarar gördüğünü tespit ettik ve çalışmalarımızı başlattık. ‘Her Kapıda Bir Fidan’ projemizle yangından zarar gören zeytin ve ceviz ağaçlarının yerine yenilerini dikeceğiz. Zeytin ve ceviz fidanları tekrar toprakla buluşacak. Üreten Muğla’mızın zeytin ve ceviz ağaçları hemşehrilerimizin çocuklarına bırakacağı en değerli mirastır. Mirasımıza, geleceğimize, üreticimize ve toprağımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.