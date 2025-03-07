Menteşe’de ‘Kadın Hakları’

BirGün EGE

Menteşe Belediyesi ile Muğla Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde “Kadın Hakları” konulu bir seminer düzenlendi.

Menteşe Belediye Başkanı, Şehir Plancısı Gonca Köksal, seminerde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde maalesef yine şiddeti ve şiddetin türlerini konuşuyoruz. Keşke gücümüzü, inancımızı ve elimizdeki imkânları nasıl daha da güçlendirebileceğimizi konuşabilsek. Doğduğumuz andan itibaren ayrımcılığa maruz kalıyoruz. Kız çocuklarının okutulması, erkek çocuklara kıyasla geri planda. Kadınlara sınırlar çiziliyor, alanlarımız daraltılıyor. Kadınlar, sağlık hizmetlerinden de yararlanamıyor. Bu konularda elimizden geleni yapıyoruz. Kırsalda yaşayan kadınların sağlık taramalarından geçmesini sağlıyoruz. Eğitimde kadınlara yönelik özel eğitimler ve meslek edindirme kursları düzenleyerek ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına destek oluyoruz.”